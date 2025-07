¿Qué dice el dictamen forense del Ministerio Público sobre el narcovideo de Mauricio Villeda?

En el numeral 38 el individuo P4 habla de un Carlos, sin mencionar el apellido. En tanto, P2 (Rivera Maradiaga), dice: "Una cosita privadita, ay una disculpita (risas). Abogado, mire, yo usted sabe que yo tengo un problema serio, verdad, entonces yo no quiero comprometerlo a usted en cuestión de nada... Yo sí quiero que el día de mañana se acuerde de mí, aunque sea me entiende, si logramos que lo vamos a lograr aquí en confianza, verdad. Nosotros lo vamos a apoyar póngale al cien, de hecho vamos a trata de ver qué... Usted sabe que esta cosa es mejor hablarlas aquí". Mientras en el numeral 42 el mismo individuo P2 dice: "Sí ahí donde está la sede del Partido Liberal, esa es mía y yo lo estoy apoyando a Midence con un bus que se lo saqué nuevecito con la foto suya y con la foto de él.... Nosotros los que estamos buscando señor presidente que usted llegue a ser presidente y tal vez no comprometerlo y lo que dice el compa, a ver en qué nos puede ayudar a nosotros; yo le voy a decir: nosotros estamos pasando una cosa bien delicada, mi nombre es Leonel Rivera y nosotros hemos estado siguiéndole desde atrás, tal vez no directamente, sino que por medio de Micheletti, Micheletti y nosotros estamos esperando reunirnos con él para apoyarlo en el sector de Yoro en su momento".