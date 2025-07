Expertos sobre renuncia condicionada que pide el Partido Liberal a Ana Paola Hall: "No existe"

Sin embargo, para la abogada Ana Pineda, "la renuncia condicionada no existe en ninguna normativa. No es menos cierto que lo que se está buscando ante esta crisis que se vive en el CNE es darle una respuesta pragmática a quien venga a sustituir a la doctora Ana Paola Hall, quien, a mi juicio, ha venido desempeñándose hasta el día de hoy con mucha determinación y conocimiento".

Por su parte, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, aseguró que la figura de “renuncia condicionada” que está invocando la consejera Hall para desistir de su cargo ante el Congreso Nacional “no existe”.

"Esa figura no existe, porque no se pueden tomar dos decisiones simultáneamente. Para que el Congreso Nacional pueda elegir a una persona en el cargo de consejero, primero debe estar firme y aceptada la renuncia; debe existir la vacante. Mientras no exista la vacante, no se puede elegir a otra persona”, expresó Aguilar.

Asimismo, explicó que para elegir a un consejero debe hacerse por “votación y con mayoría calificada. Entonces no se puede estar votando al mismo tiempo por dos hechos que, aunque están relacionados, son distintos”.

Agregó que para que se elija al sustituto de Hall, primero se debe “aceptar la renuncia y después elegir a la persona que lo sustituya en una vacante ya existente. Si no existe la vacante, no se puede elegir a nadie para ese cargo”.

Al consultarle si se puede aprobar a través de un “acuerdo político”, detalló: “Sí, se podría hacer en una misma sesión: primero se presenta la renuncia e, inmediatamente, se propone y aprueba a alguien para que la sustituya. Pero esto no es lo correcto, ni lo que establecen las normas parlamentarias”.