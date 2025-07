¿De qué murió Ozzy Osbourne, ícono de Black Sabbath y leyenda del rock y heavy metal?

Hasta el momento no se han brindado más detalles sobre lo que pudo causar el deceso del cantante. No obstante, es sabido que padecía de muchas enfermedades.

En abril de 2022, el intérprete de éxitos como "Crazy Train", "Let me hear your scream", "Mama I´m coming home" y otros más contrajo covid-19, lo cual también deterioró su condición de salud.

Ozzy Osbourne inició su carrera musical en los años 70 con Black Sabbath, banda considerada como la pionera del heavy metal al revolucionar con un estilo más terrorífico con el cual ganaron millones de seguidores por todo el mundo.

Debido a problemas con las drogas y el consumo de alcohol, Ozzy tuvo que salir de Black Sabbath. Sus adicciones lo llevaban a tener conflictos con sus compañeros, por lo que decidieron que lo mejor era que abandonara la banda.

Con su apoyo de su esposa, Sharon Osbourne, Ozzy volvió a los escenarios pero ahora como solista, ganando muchos reconocimientos.