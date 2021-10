Más de 1,600 funcionarios judiciales no se han vacunado contra el covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 1,607 servidores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) todavía no se han vacunado o no han informado que ya lo hicieron.



Así lo detalló este poder del Estado en un acuerdo emitido en las últimas horas.



A pesar de eso las autoridades de la CSJ, ordenaron el regreso a labores presenciales de las personas no inoculadas junto a los que ya recibieron las dos dosis que son 3,914 funcionarios judiciales.

El Poder Judicial tiene un total de 5,521 servidores judiciales a nivel nacional.



Lo anterior fue aprobado por el pleno de magistrados del Poder Judicial bajo el marco de modificación de la fase cinco del plan de reincorporación gradual y responsable en los servidores judiciales.



Si un trabajador no vacunado decide no reintegrarse, será sometido a proceso disciplinario de conformidad con lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento.



El personal sin vacuna tendrá tres días hábiles para informar y acreditar a su coordinador, presidente o jefe inmediato sobre su aplicación de la inmunización, requisito que deberá ser cumplido.

