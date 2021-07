Más de 19 mil maestros sin Seguro Social ya fueron vacunados contra el coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más de 19 mil docentes sin seguridad social han sido vacunados contra el coronavirus en Honduras, aseguró este jueves el Secretario de Educación, Arnaldo Bueso.



En Cadena Nacional de Radio y Televisión, Bueso informó que han avanzado con la Secretaría de Salud en la vacunación de 19,599 docentes.

Detalló que esto representa el 82 por ciento de la meta inicial establecida.



“La vacunación del personal docente de los Centros Educativos Gubernamentales, No Gubernamentales y personal administrativo bajo la modalidad de contrato, jornal y de servicio civil es considerado por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández prioridad número uno dentro del esquema de la reapertura y retorno gradual de clases en los centros educativos”, valoró.



Señaló que el esquema de vacunación, en coordinación con la Secretaría de Salud, cubre tres etapas, teniendo como meta la inoculación del 100 por ciento del personal docente no afiliado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



En la primera etapa: se están vacunando más de 11,997 docentes no afiliados al IHSS de los Departamentos de Choluteca, El Paraíso, Gracias A Dios, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Santa Bárbara y Yoro.



Mientras que en la segunda etapa: se estará vacunando a más de 12,000 docentes y a facilitadores de las Modalidades Alternativas del Programa de Jóvenes y Adultos, Programa Hondureño de Educación Comunitaria, Centros de Cultura Popular y facilitadoras voluntarias de los Programas de Educación Prebásica no afiliadas al Seguro Social, a nivel nacional.



Asimismo, se ha planificado una tercera etapa que cubrirá a los docentes que no lograron vacunarse en la etapa uno y dos.

Además, el titular de Educación afirmó que han avanzado con el IHSS, en la planificación de la aplicación de las primeras 20,000 vacunas para docentes de Instituciones Gubernamentales, personal administrativo, por contrato, jornal, servicio civil y docentes de Instituciones No Gubernamentales.



La vacunación para docentes afiliados al Instituto Hondureño de Seguridad Social, inició el 19 de julio de 2021 en los Departamentos de Atlántida, Colón, Choluteca, Copán, El Paraíso, Islas de La Bahía, La Paz, Santa Bárbara y Yoro.



“Seguimos avanzando y de la mano de Dios en las próximas semanas analizaremos la inoculación de más de 49,000 docentes a nivel nacional”, expresó Bueso.



Finalmente, el funcionario, manifestó que continúan planificando para que en los próximos días se realice la vacunación de docentes en los Departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Valle y Olancho.