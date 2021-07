Así reaccionaron hondureños en redes tras apagón: "Ya no es de extrañar"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los hondureños se encuentran en incertidumbre ante el inesperado apagón energético que se reporta la tarde de este miércoles en varios países de Centroamérica.

Desde la 1:00 de la tarde, Honduras al igual que el resto de países de la región sufren la falta de energía eléctrica. Hasta las 2:30 las causas eras desconocidas.



VEA: La ASJ cuestiona a las ZEDE y dice que son "inaceptables”



Ante esta situación los usuarios hondureños han posteado en sus redes sociales diferentes causas por la que se pudo haber ido la energía, sin embargo para otros ya "es normal".

Reacción de los usuarios

Apagón. Varias ciudades sin luz. Cortés de energía recurrentes en #Honduras — Xiomara Orellana (@XiomaraDanelia) July 7, 2021

APAGON GENERAL..A NIVEL NACIONAL Y PARTE DE HONDURAS Y GUATE..QUIEN DA EXPLICACIONES..? — Xavier Soliz (@XavierSoliz15) July 7, 2021

Por otra parte, en Facebook, varios usuarios también reaccionaron en el perfil de Diario EL HERALDO tras lanzar la consulta sobre en qué zonas se reportaba problemas con el fluido eléctrico.



ADEMÁS: JOH condena asesinato del presidente de Haití: "Hacemos un llamado a la paz"



Desde los cuatro puntos cardinales notificaron falta de energía eléctrica, aunque la mayoría coincidió que no era un problema nuevo: ya están acostumbrados a los cortes.



Nubia Mairene, de Taulabé, Comayagua, señaló que "aquí no es de extrañar, si no hay semana que no falle dos o tres días a cada rato".



German Carranza mencionó que en Ocotepeque también quedaron sin energía, pero "eso ya no es de extrañar".



De Tierra Hueca, El Triunfo, Choluteca, reportó problemas Franshua Lopéz, pero "aquí es normal, se va la luz hasta tres veces al día".



Carlos Lardizabal Alvarez, de Trujillo, Colón, también opinó en la misma línea: "para variar sin energía".



DE INTERÉS: ZEDE de Roatán nomina a 13 extranjeros como jueces y magistrados