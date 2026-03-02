Colegio Médico rechaza cobros partidarios para acceder a empleos en Salud

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) emitió un pronunciamiento público en el que rechaza "de forma categórica" cualquier intento de condicionar el acceso a empleos en el sistema de salud al pago de cuotas partidarias.
En el comunicado, la organización señaló que la profesión médica no es un “botín político” y que el ejercicio profesional se fundamenta en la ética, la vocación de servicio y el compromiso con la vida, no en la militancia partidaria.
El gremio advirtió que exigir una contribución económica para el partido de gobierno como requisito para acceder a un puesto de trabajo constituye una violación al derecho humano y constitucional al empleo, además de un acto de discriminación política.
Asimismo, calificó la práctica como una forma de "clientelismo" que degrada el sistema sanitario y atenta contra la dignidad profesional del médico hondureño.
El CMH subrayó que el sistema de salud pública debe regirse por criterios de mérito, capacidad e idoneidad, y no por lealtades partidarias ni compromisos económicos con estructuras políticas.
En el comunicado, la junta directiva exigió a las autoridades competentes investigar y sancionar cualquier práctica de este tipo, así como garantizar procesos de contratación transparentes.
“El médico no puede de ninguna manera pagar para servir”, concluyó el pronunciamiento.