Con nuevas becas, IE University reafirma su apoyo al liderazgo femenino

Madrid, España.- En el contexto del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, IE University y la Fundación IE reafirmaron su compromiso con el liderazgo femenino mediante una amplia oferta de becas dirigidas a mujeres, especialmente de América Latina.

Entre las iniciativas destaca la Olaf Díaz-Pintado Scholarship for Women in Finance, creada en 2025 gracias al aporte de Olaf Díaz-Pintado. Esta beca cubre el 100 % de la matrícula del Master in Finance de IE Business School y se otorga a una candidata por año académico. Está orientada a mujeres con excelencia académica, potencial de liderazgo, vocación internacional y compromiso con el impacto positivo en sus comunidades. Como parte del proceso, las aspirantes deben presentar un ensayo sobre su experiencia en finanzas y su visión de transformación en su país de origen.

Otra de las oportunidades es la Laidlaw Women’s Leadership Scholarship (Gateway for Women), fruto de la colaboración entre la Laidlaw Foundation y la Fundación IE. Este programa financia hasta el 100 % de la matrícula del International MBA y puede incluir apoyo adicional para manutención según la necesidad económica. Se conceden al menos 14 becas por año académico a mujeres con sólida trayectoria académica y profesional, liderazgo demostrado y compromiso con la equidad de género en el ámbito empresarial.

Además de los programas exclusivos para mujeres, la universidad dispone de otras becas para talento de América Latina. Entre ellas figura el programa Young Talented Leaders, dirigido a estudiantes centroamericanas interesadas en maestrías en desarrollo o relaciones internacionales, con posibilidad de cubrir matrícula, estadía y gastos de viaje.

También sobresale el programa IE–Fundación Carolina, que financia el 100 % de la matrícula de la Maestría en Desarrollo Internacional, además de incluir boleto aéreo, seguro médico y una ayuda mensual de 900 euros para manutención. A esto se suma el programa IE Cúbico/YTL, que ofrece hasta cinco becas del 100 % para cursar el Master in Sustainability & Business Transformation.

Por su parte, el programa de becas Princesa de Asturias, creado en 2024 en colaboración con la Fundación IE, otorga cinco becas anuales a estudiantes latinoamericanos, cubriendo el 70 % de la matrícula en diversos programas de maestría.

Las beneficiarias no solo reciben apoyo económico, sino que también pasan a integrar la comunidad IE Foundation Fellows, una red internacional de profesionales de alto impacto. Para aplicar, se requiere un alto nivel de inglés, compromiso social y un expediente académico sobresaliente. Las convocatorias ya están abiertas para los programas que inician el próximo curso.

Con estas iniciativas, IE University fortalece su apuesta por impulsar a la próxima generación de líderes latinoamericanas en finanzas, sostenibilidad y dirección empresarial, promoviendo una mayor representación femenina en posiciones de alta responsabilidad a nivel global.