FAO define en Brasilia prioridades agroalimentarias 2026-2027

Brasilia, Brasil.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inauguró este 2 de marzo la 39.ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (LARC39), que se celebra en Brasilia, Brasil, y se extenderá hasta el 6 de marzo.
El encuentro tiene como objetivo definir las prioridades que orientarán el trabajo de la FAO en la región durante el bienio 2026-2027, bajo el marco estratégico de promover una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medioambiente y una vida mejor.
La conferencia comenzó con la Reunión de Oficiales Superiores (SOM, por sus siglas en inglés), un espacio técnico en el que delegaciones de los Estados miembros analizan desafíos estratégicos y establecen lineamientos clave para América Latina y el Caribe.
En representación de Honduras participa el secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, quien encabeza la delegación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Inflación y seguridad alimentaria
Uno de los ejes centrales del SOM es el análisis de la inflación en los precios de los alimentos y su impacto en la seguridad alimentaria y la nutrición.
Los delegados examinan los factores que inciden en el aumento de precios, las consecuencias para el acceso a dietas saludables y las políticas implementadas para mitigar estos efectos, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2: Hambre Cero.
Enfoque de "Una sola salud" y gestión sostenible
La agenda incluye el enfoque de “Una sola salud”, que plantea la necesidad de fortalecer la gobernanza, la vigilancia y la bioseguridad frente a amenazas que afectan de forma simultánea a animales, plantas y personas.
Asimismo, se aborda la gestión sostenible del agua y los suelos como recursos estratégicos para la seguridad alimentaria regional y mundial. En este contexto, se analizan los efectos del cambio climático, las prácticas no sostenibles y las brechas en la implementación de políticas públicas.
La FAO también promueve un enfoque integrado para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, ante un escenario de creciente variabilidad climática y riesgos múltiples.
Balance del bienio 2024-2025
Durante la conferencia, la FAO presentará los resultados alcanzados en América Latina y el Caribe en el período 2024-2025, con énfasis en sostenibilidad, innovación agrícola, promoción de dietas saludables, resiliencia climática y desarrollo rural, además de alianzas estratégicas orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tras la reunión técnica, del 4 al 6 de marzo se desarrollará el segmento ministerial, que será inaugurado por autoridades de la República Federativa de Brasil y el director general de la FAO, Qu Dongyu.
En este espacio de alto nivel, los ministros intercambiarán experiencias y evaluarán avances en políticas dirigidas a la erradicación del hambre y la pobreza, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento del financiamiento e inversión en agricultura y
Las mesas ministeriales abordarán la transformación de los sistemas agroalimentarios, la reducción de brechas de productividad mediante ciencia e innovación, y las políticas públicas para una gestión agrícola y forestal sostenible orientada a un desarrollo resiliente al clima.
Los acuerdos alcanzados en la LARC39 servirán como base para definir las prioridades regionales que guiarán el trabajo conjunto de la FAO y sus Estados miembros durante el próximo bienio.