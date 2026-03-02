FAO define en Brasilia prioridades agroalimentarias 2026-2027

Brasilia, Brasil.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) inauguró este 2 de marzo la 39.ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (LARC39), que se celebra en Brasilia, Brasil, y se extenderá hasta el 6 de marzo. El encuentro tiene como objetivo definir las prioridades que orientarán el trabajo de la FAO en la región durante el bienio 2026-2027, bajo el marco estratégico de promover una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medioambiente y una vida mejor.

La conferencia comenzó con la Reunión de Oficiales Superiores (SOM, por sus siglas en inglés), un espacio técnico en el que delegaciones de los Estados miembros analizan desafíos estratégicos y establecen lineamientos clave para América Latina y el Caribe.

En representación de Honduras participa el secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, quien encabeza la delegación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Inflación y seguridad alimentaria

Uno de los ejes centrales del SOM es el análisis de la inflación en los precios de los alimentos y su impacto en la seguridad alimentaria y la nutrición. Los delegados examinan los factores que inciden en el aumento de precios, las consecuencias para el acceso a dietas saludables y las políticas implementadas para mitigar estos efectos, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2: Hambre Cero.

Enfoque de "Una sola salud" y gestión sostenible

La agenda incluye el enfoque de “Una sola salud”, que plantea la necesidad de fortalecer la gobernanza, la vigilancia y la bioseguridad frente a amenazas que afectan de forma simultánea a animales, plantas y personas. Asimismo, se aborda la gestión sostenible del agua y los suelos como recursos estratégicos para la seguridad alimentaria regional y mundial. En este contexto, se analizan los efectos del cambio climático, las prácticas no sostenibles y las brechas en la implementación de políticas públicas.

La FAO también promueve un enfoque integrado para avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, ante un escenario de creciente variabilidad climática y riesgos múltiples.

Balance del bienio 2024-2025