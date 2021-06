Capitalinos protestan frente a la Universidad Pedagógica por falta de vacunas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Quemando ramas y poniendo piedras en medio de la calle, los capitalinos que están haciendo fila afuera de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) protestan por falta de vacunas contra el covid-19.



Decenas de personas, que llegaron desde la madrugada, denuncian que en menos de una hora se terminaron las vacunas en este punto de la capital.



Según relatan los afectados, algunos se quedaron a dormir en el lugar para poder inocularse, pero el personal que atiende en el lugar les dijo a eso de las 10:00 de la mañana que se fueran para la Villa Olímpica, porque ellos ya no tenían vacunas.

Además, denunciaron que abrieron el puesto pasadas las 8:00 de la mañana, cuando el horario de atención es desde las 7:00 AM.



"Nos venimos con mi mami desde las 3:00 de la mañana, por que ella es epileptica y no nos gusta que ande sola, y nos van diciendo que no hay vacunas, que solo habían 350, puchica empezaron a las 8:30 en media hora no se van a acabar todas", denunció una joven molesta.

Sin vacunas en el Polideportivo de la UNAH

Decenas de personas que habían realizado su cita para vacunarse en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) tuvieron que regresar a casa sin su primera dosis contra el covid-19.



Las personas esperaban recibir la primera dosis de Pfizer y hacían largas filas para ingresar, pero al llegar al portón el guardia repetía "no hay vacunas"; tampoco dejaban entrar a los vehículos.



"¿Cuándo llegarán?", consultó una hondureña, pero no obtuvo respuesta.

