Agotadas las citas para recibir la vacuna contra el covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Salud anunció en las últimas horas que para buscar un mayor orden en la aplicación de vacunas contra el covid-19 se retomaría la atención por citas. El mecanismo entró en vigencia nuevamente este miércoles, cuando se vacunarán solo las personas que hayan agendado a través de la página web habilitada para ese fin, sin embargo, a pocas horas de haberse hecho el anuncio, ya no hay citas disponibles.



"De acuerdo al grupo priorizado de personas a vacunar de 50 a 59 años con al menos una comorbilidad y para un mejor control del proceso de vacunación, el miércoles 23 de junio se estará vacunando a la población que previamente hizo su cita a través de la plataforma vacunascovid19.salud.gob.hn", detalla el comunicado difundido por los canales oficiales del ente estatal.

Sin embargo, al ingresar al sitio aparece el siguiente mensaje: "La cantidad de vacunas disponibles ya se encuentra agotada para asignar citas", por lo que muchos hondureños que se encuentran entre los cinco grupos prioritarios durante la quinta jornada de vacución tienen dudas sobre el proceso.

Preocupación por escasez de vacunas

Desde el martes, muchos hondureños denunciaron que tras permanecer horas en los centros de vacunación recibieron la noticia de que ya no había dosis, pero se les entregó un comprobante para que acudieran nuevamente al día siguiente, en un afán por guardarles un cupo.



Ante la situación, el jefe de la Región Metropolitana de Salud, Harry Book, dijo que este problema se ha registrado en varios establecimientos, detalló que se asignaron 800 vacunas diarias en los puntos móviles y 500 en los puntos fijos, pero que el irrespeto al calendario ha ocasionado que se agoten más rápidamente; de ahí la necesidad de retomar la asignación por citas.

"Lo que sucede es que esta vacuna (Pfizer- BioNTech) todo el mundo la quiere y no están respetando los parámetros de la programación que hizo la Región Metropolitana”, explicó.



Ante el desorden en la aplicación de las dosis, el funcionario justificó que se ha visto mayor afluencia de adultos mayores en la jornada, incluso personas que fueron convocadas en semanas anteriores pero que no acudieron por su primera dosis en ese momento y ahora no se les puede negar.





Book ejemplificó que el lunes la meta era vacunar a 4,500 personas, pero se cerró con la aplicación de 8,361 vacunas, es decir, casi el doble, porque "daba lástima que personas de la tercera edad estuvieran haciendo fila y no fueran vacunadas, por lo tanto se tomó la decisión de ampliar el horario para vacunar a la mayor cantidad de personas", explicó.



Pero ahora, la orden que tiene el personal de salud es atender únicamente a quienes lleven su cita de manera impresa, junto con su tarjeta de identidad, un recibo público y su constancia o documento firmado y sellado por un médico donde establezca que padece de una enfermedad crónica o una discapacidad.

Solo para este miércoles unas 2,000 personas agendaron su cita a través de la plataforma web, según informó el viceministro de Salud, César Barrientos, quien instó a los ciudadanos a seguir pendientes del sitio para que puedan programar su cita previamente.

