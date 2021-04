Pacientes renales denuncian desabastecimiento de medicamentos en los hospitales

Hipertensivos, anticoagulantes y para la diabetes son algunos de los que medicamentos que no están en el IHSS, según las denuncias. Foto: Archivo EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los pacientes renales que son atendidos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y varios centros asistenciales del país llevan varias semanas denunciando que no están recibiendo los medicamentos esenciales.



"No tenemos hipertensivos, anticoagulantes, para la diabetes, estamos pidiendo a las autoridades que nos den una respuesta lo más pronto posible", confesó Carlos Villata, uno de los afectados.

Otro de los pacientes asegura que muchas veces ellos tienen que salir a comprarlos, pero solo les alcanza para unos días debido a los altos costos.



"Tenemos dos meses de no tener el medicamento que sirve para subir la hemoglobina en los pacientes renales, al no tenerla el paciente renal fallece, no estamos muriendo por covid, estamos muriendo por eso", denunció Jorge Cervantes, el presidente de la Asociación de Pacientes Renales en San Pedro Sula.

Además, aseguró que hasta la fecha han muerto cinco pacientes por falta de medicamentos en los hospitales del país.

Cervantes hizo un llamado a las autoridades para que respondan el llamado de auxilio de los enfermos.