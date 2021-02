200 identidades por hora podrán imprimir con máquinas del Registro Nacional de las Personas

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con dos impresoras de primer nivel procedentes de Estados Unidos, ahora el Registro Nacional de las Personas (RNP) podrá hacer el tiraje del Documento Nacional de Identificación (DNI) teniendo la capacidad de imprimir 200 de estas nuevas tarjetas por hora e incluso más si así se requiere.

EL HERALDO dialogó en exclusiva con el experto global en credencial de identidad y gestión de autenticación, Ian Williams, quien se encuentra en el país desde la semana pasada y precisó que “las impresoras que estamos instalando deberían ser capaces de imprimir 200 tarjetas por hora e incluso se puede aumentar la velocidad si se requiere”.

“Mi rol en este proceso entre el Registro Nacional de las Personas es que se pueda obtener la mejor tarjeta -de identidad- posible comparable con las tarjetas que se emiten en otros países de Europa y Estados Unidos, utilizando la misma tecnología y creo que hemos logrado el objetivo”, agregó.

El fundador y consultor principal del Identity Sistems Group que brindó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al RNP enfatizó a este rotativo que la nueva identidad que tendrán los hondureños es robusta, cuenta con los mejores materiales al igual que medidas de seguridad, pero sobre todo cumple con normas internacionales, empleando la misma tecnología de documentos de identificación de Finlandia, Eslovenia, Dinamarca y Francia, entre otras naciones del mundo.



Preservando las medidas de bioseguridad, Williams concedió una entrevista a EL HERALDO en la que detalló diversos aspectos sobre el documento que identificará a toda la hondureñidad dentro y fuera de las fronteras, cuyas respuestas fueron las siguientes.

¿Cómo funcionará el módulo de continuidad de impresión de la nueva identidad de Honduras?

Ahorita que estamos sentados hay dos impresoras de primer nivel que están siendo instaladas aquí en Tegucigalpa, le va a dar la posibilidad al Registro Nacional de las Personas de ahora en adelante de estar en progreso y de generar documentos de identidad con la seguridad de clase mundial; ese será el futuro para Honduras, ser totalmente autónomo y no tener que depender en otros países para asistencia de desarrollar eso.

Con su experiencia y trayectoria, ¿cómo cataloga la calidad y las medidas de seguridad que tiene la nueva tarjeta de identidad hondureña?

Si yo comparo la de acá con otras tarjetas del mundo, por ejemplo, del gobierno federal de los Estados Unidos, el mandato de laboratorio forense es que todos los documentos emitidos deben utilizar policarbonato para grabar y en Honduras se va a utilizar también. Actualmente en todo el país a nivel de Estados Unidos están utilizando la misma tecnología y pueden ver lo mismo en Finlandia, Eslovenia, Dinamarca, Francia, es la misma tecnología en grabación de policarbonato y estoy muy complacido que esto se está utilizando también en Honduras.

¿Podría adulterarse o falsificarse esta identidad?

No hay nada en este mundo que sea a prueba de falsificación, nunca ha existido y nunca va a existir, pero lo que sí podemos hacer es crear un documento que va a ilustrar gobernanza y mostrar si se ha modificado técnicamente. Lo que se está creando para Honduras es lo mejor que hay en el mundo.

¿Qué similitudes tiene este nuevo documento de identidad que tendrá Honduras con otros que se utilizan en el mundo?

Entonces debo decir que se está utilizando en grabación de láser en policarbonato; segundo, la tarjeta es como plywood, tiene diferentes capas, con la capa receptora del láser en la parte de adelante, atrás y eso es lo que se usa en Estados Unidos, Canadá, Francia, Dinamarca, Eslovenia, Nueva Zelanda y muchos países de Asia.

Otras características son similares y nosotros las usamos porque son muy efectivas a la hora de encontrar aquellas que son falsificadas; si vemos la foto va a tener un holograma que cambia de color cuando se mueve la tarjeta, tenemos grabación de láser táctil que uno puede tocar y si usted la toca la va a sentir, se usa la intensidad del láser para que haya como un relieve en la tarjeta y esto sí es una seguridad porque esta logística no se puede copiar. También hacen un sonido muy particular cuando se caen, no suena como cualquier otra, suena como que cae metal.

¿Cuántos años de duración puede tener este documento de identidad y si por las innovaciones tecnológicas que van surgiendo debería de cambiarse después de un tiempo?

La verdad es que se han dado muchos estudios y si estamos hablando físicamente de la tarjeta que hemos diseñado sobrevive diez años, es una tarjeta muy robusta, de los mejores materiales, pero usted dijo algo muy bueno, la tecnología que siempre nos rebasa, nosotros en la industria siempre desarrollamos nuevas tecnologías, pero las personas rápidamente nos alcanzan. La tecnología que se utiliza en esta tarjeta ahora es la piedra angular para el siguiente paso que será la identidad digital, la forma en que los datos que están encriptados en la parte de atrás que permitirá la transición a la tarjeta digital que se está acelerando debido a la pandemia del covid-19 y que se requiere evidencia de identidad en línea, pero para contestar su pregunta la tecnología que utiliza esta tarjeta hoy puede ser contemporánea en unos ocho años, pero no voy a ir más allá.

¿Es conveniente el uso de alcohol u otro tipo de desinfectantes para sanitizar el DNI en tiempo de pandemia del covid-19?

Yo sugeriría que no utilicen alcohol ni acetona en la tarjeta de crédito porque la arruina, pero no va a afectar esta tarjeta de identidad. Una de las cosas que hemos hecho es que utilizamos carbonato acelerado y pruebas. Hemos simulado el clima hondureño y lo hemos sumergido por semanas en ciertas sustancias para ver si hay daño que se puede obtener de la humedad, también hemos hecho pruebas químicas. Existen normas internacionales para esto, para las pruebas a las tarjetas y tenemos certificados que la tarjeta ha pasado todas estas pruebas. Así que no creo que un agente de limpieza vaya a dañar las tarjetas.

¿Qué recomendaciones hace usted al RNP como consultor de gestión de autenticación y credenciales de identidad?

Recomendaría que el RNP trate de desarrollar un método para que fluya el registro de las personas porque ahora en poco tiempo hemos tratado de registrar a un montón de personas y generalmente eso no será así, uno lo hace en fases, pero ahora se tiene un mejor control del proceso de registro, tenemos mejor calidad de fotos y eso sería tal vez la única recomendación.

