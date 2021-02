Vacuna de AstraZeneca/Oxford contra covid-19 tiene "eficacia limitada" ante variante sudafricana

LONDRES, REINO UNIDO.-La vacuna británica desarrollada por AstraZeneca/Oxford no se muestra eficaz contra las manifestaciones leves de covid-19 vinculadas a la variante sudafricana, pero podría serlo frente a las graves, indicó este domingo Sarah Gilbert, investigadora de la universidad de Oxford.



De acuerdo a un portavoz de AstraZeneca, citado el viernes por el Financial Times, un estudio sobre una muestra de 2.000 personas demostró que la vacuna británica tiene "una eficacia limitada ante las formas leves de la enfermedad causada por la variante sudafricana".



No obstante, sí podría ser eficaz frente a formas graves de la enfermedad, aunque aún no hay datos suficientes sobre este estudio, que será publicado el lunes, como para confirmarlo definitivamente.

Ante la variante sudafricana, el producto de Oxford/AstraZeneca "quizás no reduzca el número total de casos, pero aun así puede proteger contra la muerte, hospitalizaciones y las formas más graves de la enfermedad", dijo este domingo a la BBC Gilbert, quien lidera el desarrollo de esta vacuna.



Sin embargo, podría "llevar un tiempo" antes de determinar su eficacia contra la nueva variante, cada vez más frecuente entre ancianos en el Reino Unido, añadió.

