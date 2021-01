¡Trancazo! Aumento del peaje entre 1 y 2 lempiras en la carretera CA-5

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un incremento de entre uno a dos lempiras realizará la Concesionaria Vial de Honduras (Covi-Honduras) al cobro del peaje en la carretera CA-5, en lo que sería el primer trancazo al bolsillo de los hondureños.

Aunque no ha sido oficializado, en diversos medios de comunicación se filtró la nueva estructura de tarifas para ser aplicada en los próximos días en el país.

DE INTERÉS: Suyapa Molina sobre cobro de energía en hospital móvil: 'no podemos asumir ninguna responsabilidad'

Según se evidenció, el aumento se realizaría de la siguiente manera: vehículo liviano pasaría de pagar de 22 a 23 lempiras, para un incremento de un lempira, el vehículos de dos ejes se mantendrían pagando 90 lempiras, en el caso de los camiones o rastras de tres ejes sufriría un incremento de un lempira y pasaría de pagar 134 a 135 lempiras.

En el caso de los vehículos de cuatro ejes la nueva tabla de cobros muestra un aumento de dos lempiras, pues actualmente pagan 179 lempiras y ahora desembolsarán por el paso 181 lempiras, en el caso de los vehículos de cinco y seis ejes también se incrementaría dos lempiras, el primero pasaría de 224 a 226 lempiras y el segundo de 269 a 217 lempiras.

Leo Castellón, titular de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), desestimó que el aumento esté confirmado aunque explicó que si se realiza sería mínimo para afectar lo menos posible a las personas.

LEA: Medio millón le cobran a 'El Tórax' por electricidad de hospital móvil que aún no funciona

“El ajuste a las tarifas para este año está aún en proceso de revisión entre el concedente que es Inversión Estratégica de Honduras y el concesionario, Covi.

La superintendencia no ha sido notificada de algún ajuste a la fecha de hoy, por lo tanto no ha validado ajuste alguno, sin embargo, en caso de darse un ajuste será muy mínimo, pero entiendo, se trabaja en este momento en negociaciones para que no haya ajuste”, explicó.

DE INTERÉS: Hasta nuevos hospitales tendría el país si EEH cumpliera contrato