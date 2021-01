Mel Zelaya dice que polémica por coimas en el RNP es un caso de "extorsión"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como un claro caso de "extorsión" catalogó el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, las supuestas negociaciones de plazas en las que han relucido coimas y extorsiones en el Registro Nacional de las Personas (RNP).



Durante una comunicación con HRN, Zelaya aseguró que "se va a iniciar de parte de las autoridades una investigación. Las denuncias, todo aparenta que es una extorsión, una extorsión por nombramiento".

Horas antes el coordinaror de Libertad y Refundación (Libre) escribió en redes sociales que “el partido Libre acepta renuncia del comisionado del RNP, Óscar Rivera, para ser investigado. Las pruebas que circulan lo incriminan y se debe llegar hasta las últimas consecuencias sobre su culpabilidad o su inocencia como él lo asegura”.

Alega inocencia

Por su parte, el comisionado Óscar Rivera alegó su inocencia y dijo estar dispuesto a que lo investigue incluso la Fiscalía porque quiere limpiar su nombre. "No he recibido coimas", dijo.



Agregó que "no debo nada y tengo la posibilidad de demostrarlo con la verdad. Voy a limpiar mi nombre. Yo no he pedido dinero, ni he recibido dinero de nadie".

Escándalo

Este caso de supuesta corrupción se origina en la disputa del cargo de coordinador general del proyecto Identifícate por El Paraíso, en representación de Libre.



Los tres partidos que conforman el RNP (Partido Nacional, Libre y Partido Liberal) se repartieron los puestos importantes, tanto en el RNP como en el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo el argumento de mantener un “equilibrio de fuerzas”. Algunos puestos fueron creados en aras de mantener ese balance.



Los dirigentes de Libre en El Paraíso propusieron a una mujer de nombre Doris Rodríguez, como coordinara del proyecto de documentación, que procura contar con una nueva tarjeta de identidad.

Sin embargo, el comisionado de Libre en el RNP dispuso nombrar como coordinador a Marvin Mirra. A partir de ahí entró supuestamente una negociación para que “Doris” aceptara quedarse como supervisora y Mirra como coordinador.