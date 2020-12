No habrá recorte del presupuesto para 2021 en la UNAH

El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, reafirmó que el presupuesto de la UNAH no se tocaría.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-No habrá recorte del presupuesto para 2021 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), así lo confirmó este jueves Francisco Herrera, rector de la máxima casa de estudios.



"Agradecemos a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y trabajadores) y al pueblo hondureño por su apoyo incondicional a la UNAH. Hemos conversado tanto con Sefin como el Poder Legislativo y ambos se han comprometido a no recortar nuestro presupuesto para 2021", escribió en la red social Twitter.





La decisión de no bajarle al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2021 surtió efecto a raíz de las presiones de alumnos, catedráticos y otros sectores.



Minutos después el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, declaró en HRN que “se va a respetar la Constitución y no vamos alterar el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y puedo darle la garantía al rector que su presupuesto va a ser acorde a lo que manda la Constitución y no va a sufrir alteración alguna”.