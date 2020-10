Jorge Canahuati: "La libertad de expresión está siendo socavada"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati Larach, en entrevista con El Universal de México, afirmó que la libertad de expresión en el país azteca está en cuidados intensivos y que los crímenes contra periodistas no han disminuido.



El empresario hondureño se refirió a la libertad de prensa y aseguró que "tiene muchísimos retos".

Además, a la pregunta "¿está la libertad de prensa en México en una zona de cuidados intensivos?" afirmó que "(México) es el país que lidera la cantidad de asesinatos de periodistas, y peor aún, donde campea la impunidad. Esos crímenes no son castigados y, por ende, promueven más asesinatos. La estigmatización que está haciendo también el presidente López Obrador es incorrecta".

LEA TAMBIÉN: ¿Qué gana Honduras con Donald Trump o Joe Biden?



El destacado hondureño además agregó que "hay dudas también sobre cómo el Estado mexicano está adjudicando o compartiendo la publicidad. Por muchos lados la libertad de expresión (en México) está siendo socavada".

Impacto de la pandemia

Canahuati Larach se refirió al impacto negativo de la pandemia del coronavirus en el periodismo y los retos que ha tenido que enfrentar la industria. "Profundiza esa tendencia a retroceder y debilita a los medios", dijo.



"Lo que pensábamos que iba a ocurrir en 2025, se vino en 2020. La industria (de medios) venía sufriendo desde antes por la transformación digital. La pandemia ha creado mayor estrés financiero y económico en los medios que ya venían obligados a reducir sus gastos", explicó



El Universal también le consultó sobre el asedio del presidente AMLO a la prensa y los riesgos del libre ejercicio del periodismo en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

ADEMÁS: SIP reitera preocupación por grave deterioro de libertad de prensa en El Salvador



A continuación sus respuestas íntegras.



¿Cuál es el riesgo, a corto y mediano plazos, por el asedio de López Obrador a periodistas y medios independientes que son críticos con el gobierno mexicano?



Más autocensura, por los riesgos corporales o por toda la presión que puede venir. Hay medios y periodistas mexicanos muy valientes, pero todo esto crea un entorno que no es bueno para ejercer el periodismo.



Se levanta el riesgo de ataques a los periodistas por esa estigmatización, que no es sólo de López Obrador: se está viendo con mucha frecuencia en otras partes del hemisferio. Las sociedades estamos obligadas más que nunca a entender la importancia de los medios de comunicación en la vida democrática de los países.



La democracia, las sociedades, los países, todos perdemos si se debilitan los medios. Son importantes para buscar soluciones, que pueden ir desde apoyo popular hasta impulso a gobiernos, siempre y cuando estén claros de que no hay ninguna intromisión en la independencia (de los medios) y en el manejo de su línea editorial.



Ahora más que nunca esa concientización se debe dar. Los medios jugamos un rol importante en la pandemia, en cuidar las democracias y manejar el balance de poderes, y debilitándonos, todos perdemos.

VEA: Temor en El Salvador por los ataques de Bukele a la prensa



¿Cree que hay un retroceso permanente de la libertad de prensa con casos reincidentes como Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero con peligros nuevos para el libre ejercicio del periodismo en El Salvador, Honduras, Colombia, Brasil y otros países por el acoso gubernamental?



No hay duda de que la libertad de expresión en los últimos años ha retrocedido por la asunción al poder de presidentes populistas y totalitarios que atacan a los medios y con diferentes grados y ahí están (Donald) Trump en Estados Unidos y (Jair) Bolsonaro en Brasil, (Nayib) Bukele en El Salvador o López Obrador en México.



Los asesinatos (de periodistas) no han mermado. Este año se registran 14 o 15, con seis en México. El acceso a la información se deteriora y la pandemia creó una excusa para los gobiernos a fin de limitarla. El año 2020 es en el que más se ha deteriorado el ejercicio de la libertad de expresión.