JOH a líderes de oposición: "no se pongan nerviosos, ya no voy a ser candidato"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente Juan Orlando Hernández envió este miércoles un mensaje a los líderes de la oposición en víspera de las reformas electorales.

Luego de criticarles que no han estado visibles con el pueblo durante la pandemia, el mandatario nacionalista reiteró que no lanzará ninguna candidatura a la presidencia.



"A esos (líderes de la oposición) díganle que ya no se pongan tan nerviosos, que yo ya no voy a ser candidato. A todos, me dicen donde están para mandarles una cajita o bolsita de té de valeriana para que se calmen sus nervios", dijo en tono jocoso Hernández.

El gobernante afirmó que "se van a enfrentar con otro candidato, ya no conmigo. Ya les gané, cuando se fueron solos, como partido, les gané. Después me echaron la baca y les gane. Y así fue el resultado y ahora les toca otra generación de mi partido y vendrán otros candidatos".



Hernández calificó como una forma de hacer campaña el hecho que la oposición siga refiriéndose a él como contrincante. "Yo ya no voy a ser candidato y están tan preocupados que lo mencionan una y otra vez... porque al final ellos no tienen propuestas. No los he visto en esta pandemia".



También refirió que "uno de ellos -sin mencionar nombre- heredó un partido fuerte y lo convirtió en mil pedazos, y ni el voto de la mamá consiguió. El otro, que estaba acostumbrado a todos esos eventos televisados y certámenes porque es muy bueno para la parte social, lo engañaron sus camaradas".

"Lo llevaron a decir que en Corea del Norte no existía ninguna dictadura, lo llevaron a decir que era bueno el régimen de Venezuela y así se fue bandeando de un lado a otro, y al final lo terminaron engañando", agregó.



Finalmente, en su comparecencia ante medios dijo que "por eso siguen perdiendo las elecciones y lo más seguro las van a perder, porque en esta pandemia no los he visto y ni los he escuchado proponer nada para que los identifiquen con la necesidad del pueblo hondureño".