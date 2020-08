VIDEO: Policía lanza bomba lacrimógena en el interior de un bus

CORTÉS, HONDURAS.- Varios pasajeros de un autobús resultaron afectados por el gas lacrimógeno que fue lanzado en el interior de la unidad por un miembro de la Policía Nacional tras discutir con el conductor. El cuestionado incidente ocurrió en Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.



Imágenes difundidas en las redes sociales muestran a dos uniformados, uno pidiendo documentos al transportista de una forma grosera y otro discutiendo con los usuarios.



"Cuál es la orden", preguntó el conductor y el policía respondió, "no necesito orden". La discusión provocó el malestar en algunos de los pasajeros quienes también se unieron a la disputa.



El agente policial, que no ha sido identificado hasta el momento, pidió al motorista bajarse del automotor y como no recibió una respuesta positiva amenazó con tirar gas lacrimógeno.

"Que conste... Yo voy a tirar gas ahorita si nadie se quiere bajar", dijo al policía, quien acto seguido se dio la vuelta y se bajó del bus, mientras su compañero siguiendo la orden sacó la bomba y la lanzó dentro de la unidad.

Tras el incidente, los pasajeros salieron corriendo del autobús a toda prisa, lo que pudo provocar una mayor tragedia.

Sancionarán a implicados

En redes algunos cibernautas cuestionan que el automotor no estaba respetando las medidas de bioseguridad y distanciamiento para evitar contagios de covid-19.



El portavoz de la Policía Nacional, Jaír Meza, informó que se harán las evaluaciones pertinentes del caso para proceder conforme a la ley contra los agentes.



Asimismo, aseguró que se han girado instrucciones para poder identificarlos y que se realicen las acciones de suspensión.



"No es una actitud que tiene que tener un miembro de la institución y no es el procedimiento", recalcó Meza.