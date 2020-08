Funcionaria de Invest-H declara por millonaria venta de mascarillas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los fiscales anticorrupción en la línea de investigación que se sigue por la millonaria compra de mascarillas en un contrato firmado entre G y T e Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) continúan recopilando información sobre el caso.

La mañana de este jueves compareció ante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), Irma Espinal, gerente de compras y adquisiciones de Invest-H.

La funcionaria fue interrogada en calidad de testigo por los agentes.

Ocho investigados

Jorge Galindo, portavoz de la Atic, detalló que actualmente ocho personas han declarado por la supuesta sobrevaloración de 474,000 mascarillas por un monto de 50.8 millones de lempiras.

Seis funcionarios han brindado detalles en calidad de testigos, mientras que la diputada Waleska Zelaya y su esposo Juan José Lagos son investigados por la presunta comisión de los delitos de fraude y abuso de autoridad.

Anticipo

El exdirector de Invest-H, Marco Bográn, pagó a la empresa de Zelaya un anticipo del 40 por ciento de la compra, unos 20.3 millones de lempiras.



Así lo señala la orden de compra No. 019-2020 y la factura proforma No. 0943 del 13 de abril de este año.



Documentos oficiales aseveran que Invest-H canceló la millonaria compra, pero cuando ya se había pagado el anticipo, por lo que Bográn exigió la devolución del dinero, porque no cumplieron con los plazos establecidos para la entrega.



Sin embargo, la empresa G y T a través de un oficio le respondió a las autoridades de Invest-H que los 20.3 millones de lempiras habían sido invertidos en la compra de las mismas.