El conmovedor adiós de Carolina Lanza a Pablo Gerardo Matamoros  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Desbordada en llanto, la presentadora hondureña Carolina Lanza se despidió de Pablo Gerardo Matamoros, quien perdió la batalla contra el covid-19 este jueves 2 de junio.



"Esto es muy duro, Dios sabe que lo quiero muchisímo Pablo, Dios sabe cómo le rogué para que se recuperara", siguió diciendo Carolina.



"Estábamos orando por usted Pablo. Para mí fue, desde que yo entré a HCH a los 17 años, una persona que me enseñó muchísimo, una de las personas a las que sin ningún temor, miedo me le acercaba y le pedía un consejo", recordó muy apesarada por la muerte del coordinador de prensa.

"Hoy me duele mi 'Neito', como siempre le dije, lo quiero muchísimo, siempre lo voy a llevar en mi corazón. 'Neito' hasta el cielo, lo quiero mucho", pronunció entre lágrimas.



"Nunca, nunca, nunca voy a olvidar lo que me ha enseñado, fueron tantas transmisiones juntos, tantas metidas de pata de las cuales usted me corregía siempre, me parece increíble saber que falleció, que no lo vamos a volver a ver", lamentó.

"Todos mis compañeros sabíamos y saben cómo lo queremos aquí en HCH, porque yo sé que está en el cielo y nos vamos a volver a ver", dijo al mismo tiempo que mandó consuelo a la esposa e hijos del abogado Matamoros.



"No le decimos adiós, le decimos hasta luego. Hasta el cielo mi 'neito' hermoso, lo quiero mucho", finalizó la presentadora.

