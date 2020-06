Congreso Nacional cita a Marco Bográn a rendir cuentas sobre hospitales móviles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el escándalo sobre las dudas en la compra de los hospitales móviles por parte de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), el director de la misma, Marco Bográn, fue citado por el Congreso Nacional para rendir cuentas sobre los fondos que ha invertido durante la emergencia por el coronavirus.



En un documento firmado por Tomás Zambrano, tras recibir instrucciones del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, informó que se citó a las 10:00 de la mañana del 23 de junio al responsable de Invest-H para comparecer ante la Comisión Especial de diputados para atender asuntos surgidos durante la emergencia generada por el covid-19 a través de una reunión en Zoom.



Según el comunicado, Bográn deberá presentar "un informe sobre la gestión, administración y ejecución de los fondos aprobados por el Congreso Nacional para ser ejecutados o administrados a través de Invest-Honduras, para atender la emergencia nacional generada por el covid-19, debiendo hacer un detalle de los fondos ejecutados, las áreas en las que se han ejecutado; y los fondos pendientes de ejecución y las áreas en que se destinarán".

Mire aquí: Fabricante de hospitales móviles denuncia que nunca hubo compra



Además señala: "En el informe se deberá indicar, todas las acciones realizada y obstáculos que se presentan para la ejecución de manera eficaz de los fondos antes relacionados".

"Todo está en orden"

La adquisición de los hospitales móviles por parte de Invest-H es una realidad, así lo dejó ver este lunes el director de la misma, Marco Bográn. En entrevista con EL HERALDO el funcionario aclaró que en efecto el primer documento que se hizo público no es falso, pero está completamente errado.



"Yo creía que era un montaje (falso), pero mi equipo se metió a la página web de esta compañía proveedora, que no tiene nada que ver con nosotros, y encontraron que en efecto ellos emitieron el documento", explicó.



VEA: Así lucirán los hospitales móviles para atender pacientes con covid-19



En medio de la polémica que se generó, Bográn admite que habló con los representantes del proveedor y les mandó la nota para pedirles una explicación.



La explicación que dieron es que "al inicio, cuando estaban con una carga pesada de pedidos (nuestro proveedor) estaba buscando alguna empresa de la competencia a la cual pudieran hacerle pedidos para poder cumplir con todo lo que ellos tenían (encargado), pero estos (SDI Global A.S.) no resultaron serios y entonces no llegaron a ningún trato".



De acuerdo al titular de Invest-H, "eso molestó a la competencia y empezaron a mandar amenazas de difamación, luego mandaron esta nota al ver que no hay ninguna compra (a ellos), cuando todo está en orden, los documentos los tenemos", aseguró.



También afirmó que los primeros dos hospitales móviles estarán llegando al país en la primera quincena de julio. "Tenemos el tracking del barco que los trae de Estambul hasta Honduras, lo estamos viendo en línea, viene por España más o menos".

Escándalo por hospitales móviles

La citación se da en medio del escándalo que rodea a Invest-H y la compra por más de 40 millones de dólares hospitales móviles que ayudarían a descongestionar los hospitales en el país que ya están colapsados por la pandemia del coronavirus que ya registra más de 12 mil contagios en Honduras.



La empresa SDI Global A.S., que se identifica como el fabricante original de las unidades, emitió en las últimas horas una carta pública donde denuncia que nunca se hizo un arreglo formal con el gobierno de Honduras para la construcción de las estructuras y que un intermediario creó una falsa propuesta para cerrar el acuerdo.

Lea aquí: Funerarias registran más del doble de muertos por coronavirus que la cifra del gobierno



La compañía explicó que únicamente fue contactada por un intermediario identificado como Axel López para solicitar una oferta, pero “la propuesta que Axel López solicitó para Honduras de SDI Global A.S. nunca fue confirmada y fue debidamente cancelada”.



La situación también tiene connotaciones legales, pues la empresa anunció que "ha procedido a presentar cargos penales formales contra Mobile Hospitals y/o Elmed Medical y / o Axel Lopez" por apropiarse de información de la compañía para cerrar el trato.



Invest-H había anunciado la compra de siete móviles, tres de 91 camas y cuatro de 51 camas, para enfrentar la pandemia del covid-19 y aseguró que dos de ellos estarían llegando a Honduras en julio.