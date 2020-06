¿Quiénes pueden circular del 8 al 14 de junio, según último dígito de la identidad?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jaír Meza, informó en cadena nacional que el toque de queda absoluto en el país se extiende hasta el 14 de junio y que la circulación seguirá segmentada con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus, enfermedad que ya suma 6,327 infectados.



En ese sentido, explicó que pese a que este lunes entra en vigencia la apertura inteligente de la economía, la población solo podrá salir a realizar las actividades económicas conforme al último dígito de su identidad, carné de residencia o pasaporte.

Así queda la circulación:

Lunes 8 de junio: Terminación 6

Martes 9 de junio: Terminación 7

Miércoles 10 de junio: Terminación 8

Jueves 11 de junio: Terminación 9

Viernes 12 de junio: Terminación 0

Sábado 13 y domingo 14 de junio: NADIE CIRCULA

Horarios

Los horarios de atención son especiales según el rubro y el público. En el sistema bancario y comercios autorizados las personas podrán acudir a partir de las 7:00 AM y se terminará de atender a las 5:00 PM.

Para las mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con capacidades especiales, la atención será de 7:00 AM - 9:00 AM en los comercios que operan bajo apertura inteligente y de 9:00 AM a 10:00 AM en el sistema bancario.

Meza explicó que los fines de semana únicamente podrán hacer entregas a domicilio las farmacias, supermercados y los restaurantes incluidos en el pilotaje inicial (entre ellos los que están dentro de los hoteles), el resto de los comercios deben permanecer cerrados.



De igual forma, recalcó que están exentos de la reapertura el transporte público urbano e interurbano, bares, discotecas, cines, gimnasios, teatros, eventos deportivos, centro de convenciones, aeropuertos, centros educativos en sus niveles de primaria, secundaria y superior, así como reuniones que aglomeren a más de 10 personas en un solo lugar.

El funcionario reiteró que las personas que comenzarán a circular como parte del plan de reapertura de la economía deberán portar los salvoconductos otorgados por el Comité de Excepciones, por lo que las empresas u organizaciones que necesiten la reapertura deberán solicitarla obligatoriamente en el portal wwww.serviciospoliciales.gob.hn