Lanzan operativo “Navidad Segura 2025” con más de 25,000 agentes en todo Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional inició este jueves el operativo “Navidad Segura 2025”, una movilización nacional que incorpora a más de 25,000 agentes para reforzar la seguridad durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. El lanzamiento se realizó en el Parque La Libertad, en la capital. El plan contempla un aumento de la presencia policial en zonas comerciales, terminales de transporte, espacios públicos y eventos masivos, en un período marcado por un mayor movimiento económico debido al pago del aguinaldo.

El director general de la institución, Juan Manuel Aguilar Godoy, explicó que el operativo busca reducir la incidencia delictiva y mejorar la capacidad de respuesta en puntos donde se registra mayor afluencia de personas. Señaló que las actividades rutinarias de la Policía continuarán desarrollándose de manera paralela. Entre las acciones previstas están saturaciones en áreas de alta incidencia criminal, patrullajes móviles y motorizados, así como operaciones especiales orientadas a la prevención y atención de emergencias. Para estas tareas, la Policía utilizará nueva logística, incluyendo radiopatrullas, motocicletas, vehículos blindados y torres de control, con el fin de ampliar cobertura y agilizar los tiempos de reacción.