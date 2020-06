Exigen al gobierno de Honduras rebaja salarial de altos funcionarios  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diferentes sectores sociales del país reclamaron una reducción salarial de los altos funcionarios públicos, para que el sacrificio económico sea igual para todos los hondureños.



Este reclamo es planteado por el impacto de la crisis económica que está dejando el covid-19 en el país, que ya se ha cobrado centenares de miles de puestos en el sector privado.



Honduras ha estado paralizada por casi 90 días, lo que ha significado miles de pequeñas y medianas empresas cerradas, al menos 400 mil personas suspendidas o destituidas de empresas privadas.



Sumado al masivo desempleo, miles de empleados han tenido que sufrir una reducción de sus salarios para enfrentar la crisis de las empresas privadas.



En Honduras hay funcionarios con salarios que superan los 250,000 lempiras mensuales, algo considerado inaceptable por las condiciones que atraviesa el país y mucho menos en tiempos de pandemia donde el gobierno es el que menos se ha sacrificado.



Las finanzas públicas serán severamente afectadas por la pandemia del covid-19 al anunciarse una contracción económica entre -2.9% y 3.9% para 2020 y, por ende, una caída de 13,500 millones de lempiras en los ingresos tributarios.

VEA: Proponen al gobierno recortar la masa salarial por crisis

+La canasta básica de alimentos aumenta a 9,128.30 lempiras

+Severo impacto económico a casi tres meses de cuarentena



El presupuesto para 2020 es de 282,335.5 millones de lempiras, de los que 155,483.2 millones corresponden al gobierno central y 126,852 millones a las instituciones descentralizadas.



En sueldos y salarios la administración pública tiene asignado 69,218.8 millones de lempiras, equivalente a 24.5% del presupuesto general.



Olban Valladares, analista y parte de la sociedad civil hondureña, consideró que es viable revisar la política salarial del país, porque no es firme ni equitativa, por lo cual, se necesita evaluar toda la escala.



En entrevista con EL HERALDO señaló que en este momento por la pandemia surge el clamor popular, porque no es posible que los directores o funcionarios más altos, los presidentes de las instituciones descentralizadas como el Banco Central tengan sueldos que son estratosférico.



La reducción salarial debe empezar por las altas figuras del Estado, estiman académicos.



También hay otras dependencias financieras o asesoría que hacen pensar a veces que sino es una duplicidad de funciones y de tareas que lo que están haciendo es engordando el presupuesto público sin necesidad.

No es justo

Para Valladares es necesario aprovechar esta situación para provocar un cambio en la política salarial y que los funcionarios se adopten a nuevas escalas y particularmente los puestos políticos, esos que son nombrados por el Ejecutivo, porque son una manera indirecta de cumplir compromisos políticos con alguna gente.

Consideró que no es aceptable que funcionarios ganen entre 90,000 y 250,000 lempiras o más, porque Honduras no es un mercado laboral de 10,000 dólares, quizá solo los futbolistas hondureños en Estados Unidos.



“Pensar que se va aplicar un salario de 10,000 dólares en Honduras no es justo, porque eso representa casi 30 veces un salario mínimo, no puede ser, y en Honduras una persona que gana 100,000 lempiras ya se puede considerar una persona que está en el nivel alto o superior de ingresos”, acotó.



Lester Ramírez, director de Investigación de la Asociación para un Sociedad Más Justa (ASJ), declaró a EL HERALDO que en otros países la reducción de salarios a nivel público es lo que se ha hecho para destinarlo a la ayuda económica y social debido a la pandemia.



“Si analizamos los últimos tres meses que estamos en confinamiento, los que menos se han sacrificado han sido los funcionarios públicos del Estado, han pedido sacrificios a la población, le han pedido sacrificios al sector privado, el Estado ha contraído más deudas y esta semana quería incrementar el voto de 20 a 60 lempiras”, ejemplificó.

“Ninguno de ellos se sacrifica y ese es un mensaje del egoísmo que hay en los sectores, especialmente políticos y los altos funcionarios, demostrando el propósito y vocación que tienen para servir”, lamentó.

ADEMÁS: Estas son las medidas vigentes durante reapertura inteligente en Honduras

+Hay que ser solidarios con hondureños más afectados por la crisis

+Sin dinero para alquiler, hondureños viven en medianas o puentes



En este momento se puede reconocer a los funcionarios que están en primera línea, doctores, enfermeras, técnicos, personal de limpieza que son los que menos ganan.



Para Ramírez, se debe hacer una revisión desde el salario del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que son los que más ganan y que generan enormes desigualdades en el sector público.



Además se deben revisar los contratos que se dan a diferentes personas con salarios estratosféricos y no se sabe qué están haciendo y muchas veces se genera nepotismo.



Hasta el momento el gobierno no ha definido el plan para contener el gasto público y las medidas adoptadas se han enfocado en la contratación de deuda pública externa para cubrir el desfase presupuestario y atender la emergencia sanitaria.



Varios países latinoamericanos han aprobado acciones como el recorte de salarios y según diversos sectores consultados, es oportuno replicarlo en Honduras porque la masa salarial se puede volver insostenible e impagable en el corto y mediano plazo.



Para el exministro de Finanzas, Hugo Noé Pino, sí es conveniente un recorte de salarios a nivel público, porque enviaría un mensaje de solidaridad, “pero no se ha visto que esa solidaridad sea característica de este gobierno”.