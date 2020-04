Investigan abandono de hospital móvil para pacientes de Covid-19 en Villanueva

El hospital móvil no está en funcionamiento y se confirmó además que no cuenta con los servicios básicos necesarios.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El Ministerio Público anunció este miércoles que investigará el estado de abandono del hospital móvil, recién instalado en Villanueva, Cortés, para enfrentar la epidemia de Covid-19.

La investigación de oficio será ejecutada por equipos de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).



La acción fiscal se origina a raíz del desuso de las instalaciones, creadas debido a la emergencia sanitaria.

Según información preliminar, el gobierno determinó instalar en Villanueva el recinto móvil para atender a pacientes diagnosticados con coronavirus, y así descongestionar los hospitales Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez Valenzuela en San Pedro Sula.



Sin embargo, tras semanas de haber sido instalado, el hospital móvil negligentemente no está en funcionamiento y se confirmó mediante inspección de campo su estado de abandono. Además no cuenta con los servicios básicos necesarios.



Los Fiscales y Agentes de la ATIC en primera instancia le tomaron declaración al alcalde de Villanueva, Cortés, Walter Perdomo y a la directora de la Región N. 5 de la Secretaría de Salud, Dinora Nolasco, para ir recabando toda la información propia de la investigación.

