Honduras ya registra 95 casos de coronavirus; detectan 27 contagios más

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A 95 se elevó la cifra de casos confirmados de coronavirus en Honduras, así lo afirmó este 27 de marzo Francis Contreras, portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). El número total incluye el deceso de un hondureño la noche del miércoles debido a complicaciones respiratorias causadas por el letal virus.



Los 27 nuevos casos se localizan en Cortés (18), Colón (6), Lempira (2) y Yoro (1) fueron comprobados mediante pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología.

Los pacientes que dieron positivo al test del brote vírico oscilan en edades que van desde los 13 años hasta los 79.

Del total de personas infectadas, 39 permanecen hospitalizados (cuatro de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos). Los demás están aislados y se encuentran bajo las estrictas medidas preventivas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De los casos positivos, 42 son de Cortés, 32 de Francisco Morazán, 12 de Colón, tres de Lempira, tres de Yoro, dos de Choluteca y uno de Atlántida. A continuación la tabla:

Las cifras podrían continuar elevándose, ya que Francis Contreras explicó que se están analizando pruebas de 29 personas que permanecen como sospechosas.

Para evitar que los contagios se extiendan a otros sectores del país, Juan Orlando Hernández decretó toque de queda absoluto (vigente hasta el domingo 29 de marzo y sujeto a ampliación). Además, varios alcaldes bloquearon los accesos a sus municipios con apoyo de un equipo multidisciplinario conformado por militares, policías preventivos, policías municipales y personal de la regional de Salud.

La siguiente gráfica muestra la evolución de los casos de Covid-19 detectados en Honduras:

La Unidad de Datos de EL HERALDO habilitó el siguiente mapa que detalla en tiempo real la expansión del coronavirus en el territorio hondureño:

En la siguiente gráfica mostramos cómo se comporta la curva de coronavirus en Honduras, desde el primer día en que se detectó el primer infectado en cada nación, es decir, el día cero. Lo anterior permite comparar por un día en específico.

La propagación de la pandemia en el territorio nacional se ha visto acelerada en los últimos tres días, sin embargo, médicos e investigadores científicos que han dialogado con EL HERALDO han vaticinado que aún no ocurre lo peor, pues el pico más alto de casos podría convertirse en una realidad en los próximos 21 días.



"Lo peor está por venir porque hay un modelo matemático basado en la incidencia mundial para hacer un dato probabilístico que si no se toman las medidas lo peor que podría pasarle a Honduras es que le aplique la misma estadística mundial, en relación a la incidencia a los casos nuevos de coronavirus y eso da un número de 225 mil infectados, ese es el escenario real que estaría tipificando que lo peor está por venir, 45 mil casos severos y 5,176 muertes, si le aplicamos el modelo estadístico matemático en función de la evolución que el coronavirus ha tenido en el mundo, básicamente en las regiones donde no se tomaron medidas temprana", fue lo que explicó Omar Videa, médico internista e investigador científico hondureño.

En el caso de Honduras, el primer contagio fue anunciado por las autoridades el 11 de marzo. Han transcurrido 15 días desde el anuncio y 68 casos, por lo que la relación matemática indica que se han infectado a casi cuatro personas por día.