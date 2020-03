Rubro de taxis se va a paro nacional por ola de ataques

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La demanda de mayor seguridad y un cese a los ataques por el cobro de extorsión no serán las únicas consignas de 22,000 taxis que se paralizarán este 2 de marzo en las principales ciudades del país, sino también evitar la legalización de los denominados VIP.

La acción de protesta de los ruleteros iniciará a partir de las 8:30 AM.

Conductores de los 101 puntos de taxi del Distrito Central participarán en este paro, informó a EL HERALDO el presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxis), Víctor Aguilar.

En relación con las acciones a nivel nacional, mencionó que dirigentes de Choluteca, El Paraíso y Yoro también confirmaron su participación. Ante el asesinato del reconocido representante de este rubro, Rony Figueroa, los taxistas determinaron paralizar sus unidades este día, obstaculizando el acceso en calles y avenidas, incluyendo ejes carreteros.

Sin embargo, los ruleteros también reprochan el presunto contubernio entre diputados del Congreso Nacional así como autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) para favorecer a los taxis VIP y a su vez aquellos que se hacen llamar ejecutivos.

“Vamos a proponerles que hagan un punto desde Loarque hasta el centro y que cobren 15 lempiras a ver si van a sobrevivir”, apuntó Aguilar. Instó a quienes andan este tipo de unidades a que busquen obtener el sustento diario, poniendo en riesgo sus vidas al recorrer una ruta específica.

No afectaría

Por otro lado, conductores de varios puntos colectivos manifestaron a EL HERALDO que si dan luz verde a los taxis VIP desde el Poder Legislativo, a ellos no les afectaría en nada.

“El servicio que ellos prestan a mí no me afecta porque estoy en punto, quizás a los compañeros que hacen barrido (es decir los taxis directos), a nosotros lo que nos revienta son esos ‘brujitos’”, aseguró un ruletero que prefirió no revelar su identidad.

