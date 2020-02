Rony Figueroa denunció amenazas de la MS-13

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rony Figueroa, dirigente del transporte, denunció de frente las constantes amenazas que recibía de la estructura criminal MS-13, incluso pidió ayuda a la Policía Nacional (PN).



“Son los de la estructura criminal MS-13, estamos cansados de tanta extorsión, tenemos 10 años de estar pagando, la Policía lo sabe. Sabemos que me van a matar”, fueron las palabras que manifestó a los medios de comunicación el pasado 7 de febrero.



Además aseguró que los ruleteros circulaban a "la mano de Dios". "No sé cuál es la irresponsabilidad de la Policía Nacional, o del presidente, será que no manda, aquí nosotros ponemos los muertos, hay una amenaza de muerte de la MS, nosotros estamos a la mano de Dios”.



Muy desesperado expresó que "estamos a la deriva de estos delincuentes... aquí parece un potrero, los delincuentes están ganando la partida los dejan que trabajen a vista y paciencia”.



"Aquí no nos dan respuesta, nos hicieron un atentado, pero seguimos a vista y paciencia, a cualquiera lo matan, se sabe quien es el muerto pero no quién lo mató”, finalizó.