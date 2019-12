Solo el Poder Ejecutivo y la OEA pueden evaluar a la Maccih

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Solo el Poder Ejecutivo y la Organización de Estados Americanos (OEA) están facultados para pedirle cuentas a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).



Ese es el criterio de expertos constitucionalistas y en relaciones internacionales que no han visto con buenos ojos la misiva enviada por el Congreso Nacional, a través de una comisión especial presidida por Felícito Ávila, diputado de la Democracia Cristiana, en la que se le pide a la Misión contestar 24 interrogantes y, además, brindar información de casos que ellos llevan.



Esta solicitud, según conoció EL HERALDO, generó incomodidad al interno de la Maccih por considerar que ello es una violación al convenio de creación y, además, atenta contra la Convención de Viena que refiere a los tratados internacionales.



El analista en asuntos internacionales, Graco Pérez, explicó que el Congreso está continuando su campaña de cuestionamientos hacia la Maccih.



“Están preparando el terreno para que no haya una renovación al acuerdo o limitarle sus funciones, trabajando para que un nuevo acuerdo no sea suscrito y tenga que pasar por el Congreso”, apuntó.



Sostuvo que en la actualidad lo único que se necesita para que la Misión continúe en el territorio nacional es el canje de notas entre el Poder Ejecutivo y la Organización de Estados Americanos (OEA).



“Eso ya está contemplado en el acuerdo, pero quieren hacerles daño para que el acuerdo sea revisado en el Congreso”, advirtió.





El informe que hará esta comisión especial del Congreso no

es vinculante.

Entre tanto, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos destacó que quien debe realizar las investigaciones, según la Convención de Viena que regula todo lo concerniente a los tratados, es el Poder Ejecutivo “porque es el que representa al Estado y el otro evaluador es la OEA y tengo entendido que ya viajaron a Washington, se reunieron con el señor Luis Almagro y nombraron una comisión evaluadora”, detalló a EL HERALDO.

No es facultad del CN

Además, reiteró que “el Congreso no puede conocer del tema si no es que le hacen alguna reforma al convenio, hay que recordar que para que el convenio con la Maccih se extienda solo se necesita un intercambio de notas”.



“El tratado pasa a formar parte del derecho hondureño como si fuera una ley y así pasa en todos los Estados del mundo y el representante del Estado no es el órgano legislativo ni judicial, es el Ejecutivo y solo el Ejecutivo puede intervenir en ese asunto de los tratados; si lo hace el Congreso es una invasión entre poderes del Estado”, enfatizó.

Lo que quiere el Legislativo

Las acciones realizadas por la Maccih al igual que las de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) son parte de la información que el Congreso Nacional pidió para, según ellos, evaluar a la delegación.



La comisión especial nombrada para la valoración del trabajo de la Maccih envió a esta entidad 24 preguntas con las que busca conocer más sobre las acciones que ha realizado.



“¿Considera que existe alguna justificación para que en el convenio de implementación de la Misión se establezca inmunidad para los miembros de la Maccih en el desempeño de sus funciones?”, es la undécima pregunta remitida.



El CN también quiere conocer el monto total y un balance del presupuesto asignado y ejecutado por la Maccih hasta la fecha que incluya sueldos de todo el personal (con las hojas de vida), bonificaciones, viáticos, boletos aéreos y ejecución de proyectos.

También las medidas adoptadas y avances en los casos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Cuarta Urna, en diversas entidades estatales, el Trans-450, entre otras causas.



De acuerdo con la misiva, al mediodía de este martes, y sin espacio a prórroga, este ente tendría que remitir a la Secretaría del Poder Legislativo la información solicitada.



EL HERALDO intentó comunicarse el lunes con el diputado democristiano Felícito Ávila en reiteradas ocasiones, pero no contestó llamadas ni mensajes.



Sin embargo, en el Foro de TEN Canal Diez indicó que “estamos conociendo con todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de esa cooperación que se dice que da la Maccih a las instituciones”, manifestó.



El también vicepresidente del órgano unicameral informó que además de la Maccih se le pidió información a doce instituciones, entre ellas el Ministerio Público (MP), a su vez a la Secretaría de Finanzas (Sefin), mismas que están relacionadas con el accionar de la entidad.



En su edición del lunes, EL HERALDO informó que la Maccih no contestará a la misiva. “Piden explicaciones de estrategias de investigación que solo abogados defensores conocen, esto es insólito, descarado y muy hostil; con esto violan los privilegios e inmunidades que protegen a los funcionarios, afecta a los funcionarios nacionales.



La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas ya establece estas reglas”, indicó una fuente cercana a la Maccih. Ante la negativa de la Maccih de brindarle los insumos que solicitó el Legislativo, ávila aseguró que “ese es un problema de ellos, eso es lo que vamos a decir al Congreso”.

Varios dimiten de la comisión

Aunque fueron nombrados diez parlamentarios en esta comisión a través de una moción presentada por el diputado del Partido Nacional, Raúl Bulnes, tres de sus miembros dimitieron. El primero en renunciar a esta designación fue el congresista de la Alianza Patriótica, Denis Castro Bobadilla, seguido por Francisco Paz de Libertad y Refundación (Libre).



Mientras que ayer el legislador del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Tomás Ramírez notificó al presidente del CN, Mauricio Oliva, que declinaba de ser parte de la comitiva.



Los diputados de la oposición argumentaron que el Congreso carece de facultades así como la estatura moral para evaluar a la Maccih.





El pasado 13 de noviembre se instaló en Washington la mesa evaluadora de la Maccih.

Por su parte, el congresista del Partido Liberal, Juan Carlos Ávila, quien integra esta comisión mencionó que mañana sostendrían una reunión de trabajo, por lo que el informe que tendría que exponerse en el hemiciclo legislativo se haría ese día o a más tardar el próximo jueves.

Reacciones

El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) emitió un comunicado en el que le exige a Ávila que renuncie a este grupo de parlamentarios.



“Rechazamos la creación de esta comisión por parte de un Congreso Nacional que carece de autoridad moral para emitir opiniones y valoraciones sobre la Maccih”, conforme al segundo numeral del pronunciamiento.



El siguiente párrafo añade que “no aceptamos bajo ninguna circunstancia informe emitido por la espuria comisión especial en mención que objete, condicione o limite la continuidad de la Misión”.



Por su parte, la Coalición por la Renovación de la Maccih divulgó el contenido de una carta dirigida al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, manifestando su preocupación por la falta de una respuesta clara por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a la renovación del convenio que le dio vida a la Maccih y que se suscribió el 19 de enero de 2016.



Representantes de quince organizaciones de la sociedad civil que conforman esta instancia pusieron su rúbrica en la misiva que se remitió al gobernante.

Estados Unidos pide renovar el convenio con la Maccih

El gobierno de Estados Unidos demandó el lunes que se renueve el mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) antes del 19 de enero, fecha de la caducidad.

La petición la oficializó la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa en un comunicado de prensa en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.

Para el gobierno de ese país, la Maccih desempeña un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y en mejorar las condiciones de gobernabilidad en Honduras.

Destaca el comunicado que desde su establecimiento en 2016, la Misión enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA) ha fortalecido a las instituciones hondureñas, afrontando la corrupción que socava la seguridad y prosperidad que todos los hondureños anhelan.

“Nos unimos a las organizaciones hondureñas de sociedad civil, líderes empresariales y a la comunidad internacional en su llamado para que se renueve el mandato de la Maccih inmediatamente”, se pronunció el gobierno estadounidense.

Advirtió que esta renovación demostrará el compromiso del gobierno de Honduras con el estado de derecho y responderá a las expectativas de sus ciudadanos hacia la transparencia, la rendición de cuentas y así lograr un mejor futuro para todos los hondureños.

La semana anterior, en una conferencia de prensa, funcionarios del departamento de Estado de Estados Unidos valoraron los esfuerzos de la Maccih y resaltaron los casos investigados hasta el momento, como el de “La caja chica de la dama”.