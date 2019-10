Cachiro confirma plan de los Valle Valle para matar al presidente Juan Orlando Hernández

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El líder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, testificó este viernes en el séptimo día de juicio de Tony Hernández, donde confesó que conoció de un plan de los hermanos Valle Valle para matar al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.



Rivera Maradiaga, quien admitió en la corte ser responsable de 78 asesinatos, aseguró que los líderes del cartel de los Valle Valle le dijeron en 2014 que planeaban matar al actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernandez, porque no les respondía el teléfono después de que ellos habían ayudado a financiar su elección presidencial en la zona de El Espíritu, en Copán.



Esta no es la primera vez que el tema de los supuestos sobornos para la campaña de Hernández han salido a colación en el juicio del hermano del mandatario.



Según Devis Leonel, los hermanos Luis y Arnulfo Valle Valle le hablaron sobre su plan de asesinato durante una reunión en El Espíritu, Copán.



El extraficante aseguró que él no se planteaba colaborar en ese asesinato porque ya estaba ayudando a escondidas a la agencia antidrogas estadounidense. "Y además nunca estuvo en mis pensamientos matar al presidente de mi país", dijo.

Devis Maradiaga agregó que fue a través de un intermediario que se puso en comunicación telefónica con el presidente Juan Orlando Hernández, quien escuchó atento cuando le comentó sobre el plan de los Valle Valle, pero no dijo nada. "Dije (agregó el Cachiro) 'líder, más que eso, yo y mi hermano, Javier Rivera, te hemos estado apoyando para que seas presidente".

El cachiro, testigo en juicio de Tony

El capo hondureño compareció este día en la corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, en el juicio que se le sigue al exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente de Honduras.



En el interrogatorio efectuado por la Fiscalía de Estados Unidos, Devis Leonel Rivera Maradiaga detalló cómo fue uno de sus encuentros con Tony Hernández en un restaurante de la capital de Honduras, reunión que fue grabada con un reloj y cuyo video entregó posteriormente a la DEA.



El exjefe del cartel de Los Cachiros declaró además que pagó entre 500 mil y 600 mil dólares en 2009 al expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, a cambio de que le protegiera de la extradición a Estados Unidos.



Devis Leonel Rivera Maradiaga testificó que Lobo también le ayudó a lavar a dinero que provenía del narcotráfico.