Líder de Los Cachiros testifica en séptimo día de juicio de Tony Hernández

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El juicio de Tony Hernández continúa este viernes con el testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga, el líder de Los Cachiros.

En la corte del Distrito Sur de Nueva York, el narcotraficante hondureño, quien se entregó a la justicia de Estados Unidos, inició su testimonio señalando que el expresidente Porfirio Lobo Sosa y su hijo Fabio ayudaron a Los Cachiros a lavar dinero.

Devis Rivera confesó que dio a Lobo Sosa de 500 mil a 600 mil dólares. El capo, al ser interrogado por el fiscal sobre de dónde provenía ese dinero, respondió: "de la ganancias de la cocaína, señor - dinero de la droga", y agregó que para ello tenía cuentas bancarias a nombre de terceras personas.

LEA: Declaración de agente de la DEA en juicio de Tony Hernández genera intenso debate

El interrogatorio continúa y el fiscal cuestiona en qué banco tenían ese dinero y quiénes eran sus contactos en el mismo, a lo que Devis Rivera responde: "Banco Continental con los Rosenthal".

VEA: Gráfico: ¿Quién es quién en el juicio contra Tony Hernández?

Devis Rivera también dijo en el juicio de Tony Hernández que entre 2010 y 2013 sobornó a Fabio Lobo por contratos con el gobierno de Honduras por 300 mil dólares y de esos contratos emitidos a la empresa principal de Los Cachiros se obtuvo 250 millones de lempiras.



El cabecilla de Los Cachiros agregó que Fabio Lobo y Óscar, trabajaron a través de Pepe Lobo para ocultar sus activos, entre ellos armas, vehículos, propiedades, computadoras y ganado.

Líder de Los Cachiros afirma que grabó reunión

El capo, responsable de 78 asesinatos, afirmó durante el interrogatorio que grabó una reunión en un restaurante en Tegucigalpa utilizando un reloj, grabación que luego entregó a la DEA.



Devis Rivera también dijo que Tony Hernández le estaba "enviando un mensaje de que quería trabajar en el tráfico de drogas". Agregó que " Ávila Meza dijo que los acusados querían un anticipo de 100 mil dólares".



El fiscal interrogó al Cachiro sobre dónde conoció a Ávila Meza y este respondió que en el lobby de un hotel.

LEA: Lista de los 78 asesinados por Los Cachiros



El capo hondureño aseguró que "Ávila Mesa me comunicó que Oscar Ramírez era el abogado de Tony Hernández. En la misma reunión, entregue 5 mil dólares a Óscar Ramírez y me dijo que me reuniera con Tony Hernández ... y que trajera los contratos de Intermar conmigo".



De acuerdo al testimonio de Devis Rivera la siguiente reunión fue en un restaurante de la capital.