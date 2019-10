Defensa de Tony Hernández: Agente de la DEA dice no saber si paquete "TH" en realidad es droga

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El juicio de Tony Hernández por narcotráfico continuó este jueves en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en su sexto día de debates el proceso avanzó con el testimonio del agente de la DEA, Sandalio Gonzales.

De acuerdo a un comunicado de la defensa de Tony Hernández, el agente Sandalio Gonzales admitió que la DEA no investigó los registros de llamadas telefónicas ni de bancos ni de tarjetas de crédito y débito o del registro de armas permitidas, según la legislación hondureña.



Durante un interrogatorio muy amplio, en muchas de sus respuestas el agente se limitó a decir “no recuerdo”, un aspecto que ya es un denominador común en las respuestas de los testigos cooperantes y de los demás testigos propuestos por la fiscalía, señala la defensa en su comunicado.

"El agente admitió que revisaron el celular de Juan Antonio Hernández y no encontraron ninguna conversación, texto, imagen o video que lo ligara con el tráfico de drogas", agrega.



"Tampoco encontraron ninguna evidencia en las maletas de Juan Antonio, reconociendo el agente no estar seguro si revisaron todo".



El documento también señala que "Además, el agente reconoció no estar seguro si el paquete con iniciales "TH" en efecto es droga o cualquier otro producto. Dijo desconocer en qué año se tomó esa foto, no pudo dar detalles del lugar del operativo y la fecha donde habría sido decomisado".

En la audiencia, el agente de la DEA "admitió que no hay evidencia en alguna parte del mundo de que se haya decomisado un paquete con esas iniciales en algún momento", argumenta el documento brindado por el cuerpo de abogados.



"El agente Gonzales también reconoció que no tenía ninguna evidencia de que Juan Antonio Hernández fuera dueño, haya alquilado o existiera algún manifiesto donde conste que usó ese aparato para cualquier fin", asimismo dijo "desconocer si el arma M16 era legal o ilegal en Honduras, ya que pese a haber encontrado el permiso de portación, no investigó en Honduras sobre esto".



