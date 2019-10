Las frases del presidente Hernández ante el juicio de su hermano "Tony"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El juicio contra Tony Hernández acusado por narcotráfico avanza en la corte de Nueva York, Estados Unidos.

En los primeros cinco días del proceso se ha hecho mención del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quién a través de Twitter ha reaccionado a tales declaraciones.

El mandatario ha dicho que los testimonios colindan entre lo "ridículo" y lo "fantasioso". "Solo falta que en algún momento digan que vieron resucitar a Pablo Escobar y que vino a colaborar en la campaña", ironizó Hernández en una de sus comparecencias ante los medios.

Aquí las publicaciones:

"ASESINO CONFESO de 56 personas y que vive con un profundo odio y sed de venganza contra mi persona. La conspiración es CLARA entre criminales confesos que ya no tienen nada que perder". (8 de octubre)

"Si Ardón afirma que alguien habló con JOH sobre aceptar dinero de él, está mintiendo. Eso nunca sucedió. No $ 1 millón, ninguna cantidad, nunca, nadie". (8 de octubre)



"Alegación falsa, ridícula y absurda de narco-testigo. Confesó asesinar a sangre fría a muchas personas, incluida niña de 3 años. Reconoce no tener más respaldo a estas alegaciones que su palabra. No es Alicia, es un asesino confeso, en el cuento del País de las Maravillas". (5 de octubre)

"Ahora vean como delincuentes confesos que han cometido los peores crímenes, ex policías depurados, políticos buscando venganza, buscando que les rebajen sus penas dicen y dirán cualquier bajeza, ridiculez para sacarse clavos y obtener, entre otros, beneficios en sus sentencias". (3 de octubre)



"Ningún candidato presidencial quiso enfrentarlo. Desde inicio en mi campaña electoral del 2013 dije:

1) Iremos de frente contra el narcotráfico y crimen organizado.

2) Nadie está por encima de la ley.

3) Vendrán represalias. Hace unos días hice DENUNCIA ante Naciones Unidas". (3 de octubre)



"1. De hecho, el fiscal no dijo eso, nunca dijo que el Presidente recibió nada.

2. Y la alegación en sí es 100% falsa, absurda y ridícula... esto es menos serio que Alicia en el País de las Maravillas". (2 de octubre)

Casa Presidencial también reaccionó durante el juicio

"El Presidente Juan Orlando Hernández jamás ha recibido ni recibiría ningún tipo de sobornos de parte de nadie, muchos menos narcotraficantes y asesinos confesos cuando de manera frontal desde el día uno, sin tregua es quién ha enfrentado a estos criminales que le han hecho tanto daño al país". (7 de octubre)



"Cualquier acusación que Juan Orlando Hernández como candidato o Presidente haya recibido o aceptado dinero del Chapo de manera directa o indirecta es 100% falsa, absurda y ridícula. Es una locura como la de Alicia en el país de las Maravillas". (7 octubre)



"Alegaciones de apoyar campaña de Juan Orlando Hernández de este narco-testigo falso quien admitió tener acuerdo con fiscalía para bajar sus penas es 100% falsa y absurda. Ya no es Alicia, es un asesino confeso de niña de 3 años en el País de las Maravillas ¡Nuestra lucha no la detendrán!" (5 de octubre)



"Me pregunto ¿quienes son los más interesados en desacreditar y desestabilizar al único gobierno que ha atacado al narcotráfico, que ha enfrentado a los policías corruptos y que se ha ido de frente contra el crimen organizado?" (3 de octubre)

"El juicio contra Juan Antonio se convertirá sin duda en una tribuna para que estos criminales busquen vengarse, y como se dice popularmente, puedan “sacarse el clavo” con la persona responsable de que sus imperios de crimen y violencia se hayan terminado". (3 de octubre)



"Ven en este juicio contra Juan Antonio Hernández la oportunidad ideal de atacar a la persona responsable de que hayan sido extraditados y estén encarcelados en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos". (3 de octubre)



"Presidente Juan Orlando H: En los próximos días, tal como sucedió ayer, en un juzgado de Nueva York se van a desprender una serie de historias casi novelescas provenientes de narcotraficantes". (3 de octubre)



"Cualquier reclamo que el Presidente recibió o acordó recibir dinero de El Chapo o que alguien recibió dinero por él, es 100% falso, absurdo, ridículo, Alicia en el país de las maravillas loco". (2 de octubre)



"Este titular está mal. El fiscal nunca dijo que El Chapo le dio $ 1 millón al presidente. El fiscal alega que El Chapo deseaba sobornar al presidente con $ 1 millón, pero el fiscal nunca dijo que fue recibido por el presidente". (2 de octubre)