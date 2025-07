Beto Cuevas ya está en Honduras, listo para reencontrarse con su público

“Estoy muy contento. Siempre me he sentido muy bien recibido en este país, así que me siento muy honrado de nuevamente estar acá y compartir este show”, expresó el cantante quien hace un par de días celebró el nacimiento de su primera nieta.

Consultado sobre posibles duetos, el chileno prefirió apostar por la autenticidad de las conexiones humanas.

“En vez de buscar a los de siempre o a los que ya son famosos, muchas veces me he dado cuenta de que los duetos que más me gustan (...) siempre se hacen con amigos. Me parece que son más genuinas”, reflexionó.