Excanciller deja entrever que la CICIH no viene por culpa del Partido Nacional y Liberal

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Enrique Reina , canciller de Honduras hasta el mes de mayo, trasladó responsabilidad al Partido Nacional y Liberal por la no instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) .

"El gobierno de la presidenta Xiomara Castro no ha dejado en ningún momento de insistir o promover la CICIH. Pero esta ha sido la realidad del Congreso. Hay personas que o no saben o no se quieren enterar de lo que pasa y sirve más bien de alimento al bipartidismo para atajar a Libre por razones de otro tipo. Como referencia tampoco el bipartidismo apoyó el proyecto de decreto de la diputada Xiomara Hortencia Zelaya", apuntó.

Reina hizo alusión al proyecto de ley de "La Pichu", buscando darle rango constitucional a la CICIH.