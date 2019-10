Declaración de agente de la DEA en juicio de Tony Hernández genera intenso debate

Redacción / Agencia AFP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un expolicía hondureño corrupto que protegía y ayudaba a narcotraficantes y que colabora con la Fiscalía de Nueva York en el juicio del exdiputado “Tony” Hernández dijo el jueves al jurado que trabajaba para el acusado, hermano del presidente de Honduras.

“Tony” Hernández, de 41 años, es acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

La Fiscalía asegura que operaba “con total impunidad” y que pertenecía a “una organización auspiciada por el Estado que distribuyó cocaína durante años”. Enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

LEA: Defensa de Tony Hernández: Agente de la DEA dice no saber si paquete 'TH' en realidad es droga

El exsubdirector de operaciones de la Policía Nacional de Honduras, Giovani Rodríguez, que se entregó a la justicia estadounidense y está preso en Nueva York desde hace tres años, contó que suministraba información y otorgaba seguridad a los cargamentos de cocaína de otro policía, Mauricio “Primo” Hernández Pineda, primo del acusado y del presidente Juan Orlando Hernández.

6 días de juicio se contabilizaron

el jueves contra “Tony”

Hernández en Nueva York.

Rodríguez dijo que trabajó para el exnarco Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, y luego, para “Tony” Hernández y Alexander “Chande” Ardón, capo narco y exalcalde de El Paraíso.

Pero reconoció que nunca se reunió personalmente con el acusado, para quien dijo haber trabajado en 2011-2012, ni se comunicó con él directamente de ninguna manera.

Contó que fue unas 15 a 20 veces a una casa del acusado en Tegucigalpa con “Primo” y prostitutas, pero nunca vio allí a “Tony” Hernández, aunque sí paquetes de billetes de 20 dólares en un clóset.

“Me dijo Mauricio Hernández Pineda que ‘Chande’ le daba dinero a ‘Tony’ Hernández para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández”, aseguró.

Cuando Estados Unidos inculpó a Rodríguez de narcotráfico, el “Primo” se reunió con él, dijo que lamentaba la acusación y le advirtió “que cuidadito de hablar que él, ‘Tony’ Hernández y Juan Orlando Hernández estaban involucrados en el narcotráfico”.

LEA: ¿Qué se sabe sobre las armas de Tony Hernández?

“Chande” y “El Rojo” también fueron testigos en el proceso de “Tony” Hernández y contaron en la corte federal de Manhattan que financiaron las campañas del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) y del actual presidente Juan Orlando Hernández en 2009, 2013 y 2017.

El jurado escuchó el miércoles y jueves a Sandalio González, el agente de la agencia antidrogas DEA que dirigió el caso y entrevistó al acusado el 23 de noviembre de 2018, cuando fue arrestado en el aeropuerto de Miami. Varios tramos de la entrevista fueron difundidos en la corte.

En la charla, sin su abogado presente, “Tony” Hernández admitió que tiene amigos narcos. Dijo que varias veces le ofrecieron trabajar con ellos y le hicieron regalos, pero negó ser narcotraficante.

El juez Kevin Castel ordenó una investigación luego de que al menos uno de los jurados se declaró intimidado porque alguien le sacó fotografías frente a la corte. Un hombre del jurado habló con el juez el jueves por la mañana y no volvió a asistir al proceso por la tarde.

Agente de la DEA

En el sexto día del juicio en contra de “Tony” Hernández fue interrogado el agente líder de la DEA, Sandalio González, quien evidenció que muchas de las aseveraciones hechas hasta el momento no se han verificado.

Emily Palmer, periodista del diario New York Times de Estados Unidos, posteó en su cuenta de Twitter momentos importantes del interrogatorio a González en la comparecencia del jueves.

LEA: Expolicía dice haber resguardado envíos de droga de Tony Hernández

Afirmó que “en general, el interrogatorio de la defensa ha parecido tedioso y desorganizado. Pero hoy (ayer) es diferente. ‘Tony’ Hernández parecía disfrutarlo, volviéndose y sonriéndole a su abogado cuando su abogado le preguntó al agente de la DEA sobre no verificar el testimonio del cooperador contra los registros de llamadas de su cliente”.

152 asesinatos cometieron

los testigos de la Fiscalía

de Nueva York.

Algunas de las preguntas a González fueron si “¿Algún agente de la DEA ha incautado algún kilo de cocaína con el sello TH?”. “No sé”, dijo el investigador principal de la DEA”.

“¿Eran (estaban) las huellas digitales de “Tony” en cualquier kilo de cocaína? “¿En un kilogramo de algo?” “¿En cualquier cosa?” “No, señor”, dijo el agente cada vez, afirmó el investigador.

Otra de las preguntas según el tuit de Palmer fue “¿Cómo se llama la esposa de ‘Tony’?. Agente especial González: No recuerdo el nombre de su esposa. Sé el nombre de su novia. (‘Tony’ y su esposa están separados)”.

En publicaciones de la defensa cuestionan que, para sorpresa del jurado, del juez y de todas las personas que asisten al juicio, pese a ser el agente líder del caso, este ha reconocido no menos de diez veces no saber o no recordar por qué no se hicieron cosas elementales para sustentar una investigación tan delicada e importante.

Sorpresivamente, el agente ha reconocido que nunca solicitaron un vaciado del registro telefónico, a fin de corroborar cruces de llamados y textos entre “Tony” Hernández y otros narcotraficantes.

Tampoco se encargó de verificar si era cierto o no que Juan Antonio tenía, alquilaba o usaba algún helicóptero como afirman los testigos cooperantes de la fiscalía.

El agente líder tampoco verificó si la foto con un paquete que lleva iniciales TH era en realidad droga.

1 de los jurados se declaró

intimidado porque alguien

le sacó fotografías frente

a la corte de Nueva York.

Tampoco se percató si ese paquete fue incautado, en qué lugar y en qué día y reconoció que en ninguna parte del mundo han tenido a la vista, de forma física, un paquete así.

El agente Sandalio, además, reconoció que no tiene ningún video o foto de las supuestas reuniones entre “Tony” Hernández y narcotraficantes y criminales confesos como Víctor Hugo Díaz, alias “El Rojo” y Alexander Ardón.

La defensa cuestionó por qué los investigadores, considerando que califican a “Tony” Hernández como un narcotraficante a gran escala, nunca solicitaron un informe bancario, de tarjetas de crédito y débito, de llamadas telefónicas, para verificar sus movimientos financieros y corroborar si en realidad estuvo en los supuestos lugares donde se reunía con narcotraficantes.