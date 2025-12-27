Roy Santos celebra a “Tito” Asfura como presidente electo: “La palabra profética se cumplió”

Tegucigalpa, Honduras.-El pastor Roy Santos se pronunció ante la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que anunció al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, como ganador de las elecciones generales del 30 de noviembre. Tras el anunció del CNE, el reconocido líder evangélico aseguró que Dios cumplió la palabra que le reveló en 2018, en el que le anunciaba que Asfura sería el presidente de Honduras. A través de sus redes sociales, manifestó que si Asfura no fue electo en 2021 fue porque la "nación y parte de la iglesia no escucharon y se dejaron manipular por el odio que los comunistas y progresistas emprendieron para tomar el poder del país".

No obstante, afirmó que la palabra profética seguía "viva y moviéndose", por lo que en 2025 Dios utilizó al presidente Donald Trump para "confirmar la palabra". "Aunque algunos de la nación y de la iglesia fueron nuevamente engañados, pero el amado Espíritu Santo, esta vez fue contundente, que cambió la mente y corazón de una nueva generación cristiana que si escuchó", mencionó. Por lo tanto, sostuvo que "la palabra profética se ha cumplido. Rescatamos a Honduras, y no se quedó atrapada en las manos malignas del comunismo. ¡Honduras ha vuelto al propósito divino!".



El 24 de diciembre, el CNE emitió la declaratoria oficial de las elecciones presidenciales, proclamando a Asfura como presidente electo de Honduras, en un contexto marcado por una estrecha diferencia de votos. La declaratoria fue firmada por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López y el consejero suplente Carlos Cardona, quienes avalaron el documento conforme a los procedimientos establecidos por el órgano electoral.