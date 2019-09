Manuel Zelaya Rosales: "JOH enloqueció, mintiendo y culpándome de sus fracasos"

TEGUCIGALPA.-HONDURAS.- "No es nada nuevo, Juan Orlando (Hernández) demuestra mucha incapacidad al querer justificar su fracaso culpando al pasado”, manifestó este miércoles el expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales tras escuchar las declaraciones del gobernante Juan Orlando Hernández en la 74 Asamblea General de la ONU.



Durante su discurso de este día en Estados Unidos, el gobernante en turno aseguró que “nosotros somos víctimas de estos ataques políticos con intereses oscuros que quieren desestabilizar al país y provienen también de Venezuela liderados por el régimen de Nicolás Maduro con un socio que tiene en Honduras que se llama Mel Zelaya”.



Esto provocó el enojo de Zelaya quien utilizó su cuenta de Twitter para desahogarse: "JOH enloqueció, mintiendo y culpándome durante 10 años de su incapacidad y sus fracasos", escribió.



En la misma red social expresó que "en Libre somos la izquierda que necesita el pueblo y eso le duele al fascismo continental. “Joh” es un tirano aliado de Trump y vamos a derrotarlo".

ONU: “Joh” enloqueció, mintiendo y culpándome durante 10 años de su incapacidad y sus fracasos, En LIBRE somos la izquierda que necesita el pueblo y eso le duele al fascismo continental. “Joh” es un tirano aliado de D.TRUMP y vamos a derrotarlo. pic.twitter.com/r0L8cw338R — Manuel Zelaya R. (@manuelzr) September 25, 2019



Mientras que durante una entrevista concedida al canal capitalino HCH, añadió que: “Mi vinculación con la izquierda latinoamericana es pública, nunca lo he negado. Siendo presidente fui a ver a Fidel Castro, Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, Lula Da Silva… nosotros queremos un cambio de un modelo económico que oprime al pueblo”.



“Al salir él tenemos que sacarlo de la Presidencia de la República para que este país retome el camino de la democracia. Después de los ataques que he sufrido después de 10 años, sigo teniendo niveles de popularidad, según una encuesta que salió hoy”, insistió.



Mientras que calificó al mandatario venezolano Nicolás Maduro como “un defensor de la democracia en América Latina. El fascismo de Washington y de los halcones de Washington quieran derrocarlo para apropiarse del petróleo de Venezuela no tiene nada que ver con Honduras”.