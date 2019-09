Nuevo contrato colectivo en el Pani deja festín de prebendas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Patronato Nacional de la Infancia (Pani) pagará a sus trabajadores hasta 5,000 lempiras para que gradúen sus anteojos y, posteriormente, cada año, podrán recibir entre 2,500 y 5,000 lempiras para cubrir el valor de la nueva graduación que requieran.



Así lo estipula la Cláusula 84 del nuevo contrato colectivo que negoció el Sindicato de Trabajadores del Pani (Sitrapani) con la nueva directora, Patricia Asfura, y que se vuelve desproporcional con la situación financiera que vive la institución.



Los números de ventas están en rojo y el descalabro financiero es reconocido en los informes realizados por el Consejo Directivo del Pani (Codipani) y el mismo gobierno.

Contrato colectivo

La Unidad Investigativa de EL HERALDO tuvo acceso al XV Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, aprobado el 15 de enero de este año y recibido por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social 14 días después.



Entre otras “conquistas” obtenidas por los trabajadores de esta institución al borde de la quiebra y sin inversión, está la de haber recibido a partir del 1 de enero de 2019 un aumento de entre 2,000 y 3,600 lempiras. A partir de 2020, los aumentos salariales oscilarán entre un 8 y un 10 por ciento, según la Cláusula 105.



También se aprobó que en marzo de todos los años los empleados reciban una bonificación extraordinaria que va desde el 15% hasta 50% del salario, según la antigüedad, de acuerdo con lo que estipula la Cláusula 113.



Por si esto fuera poco, la Cláusula 103 indica que el Pani “concederá a cada uno de sus trabajadores por nombramiento un bono de contratación”, que va desde 105% al 135% del salario del trabajador y que fue efectivo 15 días después de firmado el convenio.



En otra de las prebendas, y a diferencia de los empleados del sector privado o de otras instituciones públicas, en el Pani los trabajadores reciben el decimotercer y decimocuarto con un “recargo” de entre el 105% al 125% de su salario mensual.

LEA TAMBIÉN: Alvarado: 'Renuncié por las irregularidades en la institución'



El Sitrapani también logró que la institución le donara un terreno en Valle de ángeles para la construcción de un parque club y recibirán una partida especial “para comprar implementos y materiales destinados a las prácticas del fútbol, futbolito, voleibol, ping pong, dominó, basquetbol, ajedrez y la construcción de una cancha”.



En el caso que los empleados del Pani visiten al odontólogo les será reembolsado el 100% de lo que gastaron. Así lo estipula la cláusula número 83: “El Pani concederá a sus trabajadores el servicio médico quirúrgico odontológico en trabajos de prótesis y prevención en un 100%, sea total o parcial”.



Si los trabajos que cada empleado realiza fueran varios, los gastos corren por cuenta del Pani. Los hijos recibirán el beneficio en un 70%.

Más beneficios

En el caso de los hijos recién nacidos de los empleados el Pani, se les regalará “ropa de buena calidad y demás artículos” y cuando les celebren el Día del Niño podrá el Sindicato optar a 120,000 lempiras que la institución les dará para la compra de juguetes.



Se contempla que el Pani otorgue un servicio de lactancia de fórmulas especiales y leche en polvo a los trabajadores hasta que cumplan 22 meses de edad”.



El Pani también se comprometió a “proporcionar por su cuenta asistencia y consulta médica pediátrica, consulta pediátrica especializada, laboratorio de rayos X, hospitalización y medicinas en un 100%”.









El Sitrapani blindó tan bien su contrato colectivo que quedó establecido que si “el Pani se convierte en una nueva persona jurídica o institución autónoma, fusiona con otra institución, cambiare de nombre, representante, actividad, finalidad... el nuevo representante o patrono se regirá por las disposiciones del presente contrato colectivo”.



Cabe mencionar que antes que llegara al cargo la directora Asfura, el sindicato no había logrado que les aprobaran este contrato. Esta se trata de “una lucha de seis años”.

Sindicalistas

El sindicato también blindó a sus empleados ante una posible reestructuración o actualización pues en la cláusula 16 se determinó que “la implementación de nuevos sistemas mecanizados, reestructuración, creación o cancelación de puestos... no constituirá una causa justificada para despedir a los trabajadores, por tanto, el Pani se compromete a reubicarlos de inmediato”.



En el caso de los empleados que enfrenten procesos legales -como los separados por los actos de corrupción que evidenció la Unidad Investigativa de EL HERALDO-, la institución se ve obligada a no despedirlos conservando todos los derechos adquiridos o por adquirir.



El interinato en los puestos de trabajo del Pani será bien remunerado ya que la cláusula número 28 especifica que “cuando por motivos de vacaciones, licencias o permisos los trabajadores con cargos superiores deban ausentarse, los de nivel inferior interinamente a sustituirlos tendrán derecho a recibir además de su propio sueldo el 55% del sueldo del sustituto”.



Y si es un empleado de nivel superior que va a asumir funciones interinas de uno de nivel inferior, recibirá el 45% del salario del que están sustituyendo.



Las vacaciones también son diferenciadas para los empleados del Pani que, según su antigüedad, recibirán entre 16 y 36 días de descanso remunerado. El Código de Trabajo contempla entre 10 y 20 días de vacaciones, según la antigüedad.

LEA: El Pani vs. las carencias de la niñez



El pago de sus vacaciones será entre un 120% y un 145% de su salario mensual.



Por otra parte, en el caso que Sitrapani determine enviar a uno de sus trabajadores a recibir cursos o seminarios y no puedan realizar su trabajo, recibirán una remuneración hasta por 22 meses consecutivos.



Por otra parte, para las celebraciones navideñas el Sitrapani recibirá entre 30 mil y 40 mil lempiras a partir de este año.



Todas estas disposiciones ya están siendo aplicadas y recibidas por los empleados del Pani.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO buscó a la directora del Pani, se le enviaron una serie de mensajes y llamadas para obtener una reacción sobre este contrato colectivo, pero no atendió.



También se buscó al presidente del Sindicato, Dagoberto Posadas Cruz, pero se informó que no estaba en la institución porque gozaba de un permiso especial por un tema de salud.