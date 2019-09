Un millón de lempiras mal liquidados para celebrar el Día del Niño

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La liquidación de gastos por un millón de lempiras para la celebración del Día del Niño realizada por el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) presentó deficiencias en su documentación.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO accedió al informe ejecutivo número 01-2019 UAI Pani realizado por la Unidad de Auditoría Interna.



En el documento se especificó que “se procedió a realizar una verificación relativa a liquidación del valor de un millón de lempiras (L 1,000,000) aprobado mediante resolución Codipani número 58-2018 del 20 de agosto del 2018 para celebración del Día del Niño en el año 2018”.



Para encontrar las falencias la Unidad de Auditoría Interna del Pani revisó la documentación de respaldo presentada por los funcionarios y empleados de la Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, Unidad de Relaciones Públicas, Departamento de Mercadeo y demás áreas en énfasis de compras y actividades realizadas para la celebración del Día del Niño.

La conclusión a la que llegó auditoría es que “como producto del examen se concluye que la liquidación de gastos de celebración del Día del Niño en 2018, según resolución número 58-2018, no está conforme ya que presenta deficiencias en su documentación”.



A renglón seguido se informó al Codipani que la Unidad de Auditoría Interna está ejecutando una auditoría en el rubro de egresos.



Entre los hallazgos de la Unidad está que “la documentación soporte de la resolución presenta deficiencias”. Especificó que el valor “solicitado de 700 mil lempiras y que la cantidad exacta no es entendible porque presenta escritura manuscrita sobre la cantidad solicitada”.



Se encontró además que en “una de las cotizaciones los valores se encuentran totalmente con corrector, por lo que no es válida”.



En el informe además se añadió deficiencias en la documentación de entrega, “la mayoría son fotocopias por lo que no se puede auditar”, y entre otras cosas se entregó compras a piñatas a personas que llegaron en nombre de la Secretaría de Salud sin ser empleados. Tampoco se detallaron los gastos totales en que se usó el dinero.