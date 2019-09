Honduras pedirá asistencia técnica al BM ante indicadores económicos

El informe Doing Business es un documento que elabora el BM, mide 190 economías y países y también 10 temas del clima de negocios.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una delegación del gobierno y el sector privado, encabezada por la designada presidencial María Antonia Rivera, presentaron este lunes ante el directorio del Banco Mundial (BM), en Washington, los avances de Honduras en varios indicadores económicos.



La delegación, integrada por representantes de varias instituciones del gobierno buscará que en el informe Doing Business para el año 2020 se puedan reflejar los avances del país en varios renglones de la economía.



El informe Doing Business es un documento que elabora el BM, mide 190 economías y países y también 10 temas del clima de negocios, que van desde apertura de una empresa hasta pago de impuestos en comercio transfronterizo, impuestos municipales, permisos de operación y construcción, entre otros.

Pedirán evaluación más eficiente

El director de Atracción de Inversiones del CNI, Leonardo Morazán, detalló que “estaremos presentando los avances de país al BM, para que nos califiquen mejor en el informe Doing Business 2020, y el segundo día será para tratar qué vamos hacer del 2020 en adelante en los temas que realmente nos ha costado salir adelante”.



En el informe “Honduras no sale bien en algunas mediciones y nos hemos dado cuenta de que muchos de los datos no están bien valorados, sobre todo en los últimos años”. “Entonces presentamos un informe de reformas que identificamos al BM, el cual fue aceptado, y esta reunión precisamente es para discutir cuál es la forma en que están midiendo a Honduras y presentar los datos correctos”, detalló.

Morazán expresó que hay unos temas en los cuales se está pendiente, por lo que “vamos a solicitar al BM asistencia técnica para identificar cómo resolver estos problemas”.



Algunos de esos problemas se solventan con la creación de nuevas leyes, otros con simplificación administrativa y digitalización de procesos, y otros con simplificación de los trámites, detalló.



Ejemplificó que, si se modernizan procesos, “mi tarjeta de identidad me debe servir para hacer todos mis trámites o que yo pueda hacer una firma electrónica”.

Acompañamiento del Banco Mundial

Morazán resaltó que “hay muchos avances que hemos logrado con el Servicio de Administración de Rentas (SAR), con Aduanas e incluso con la creación del programa Mi Empresa en Línea, y la creación de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), y las reformas que se están haciendo al sistema eléctrico que van a cambiar la cara a Honduras en un mediano plazo en uno o dos años”.



Agregó que “queremos solicitar al BM su acompañamiento y también que se aseguren de reportar estos avances en su informe”.

Actualmente, el informe solo califica a Tegucigalpa cuando el inversionista extranjero que anda buscando inversión en Centroamérica ve la región entera.



“El CNI tiene la misión de trabajar por mejorar esos indicadores y atraer de manera más sencilla las inversiones”, concluyó Morazán.