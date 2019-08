Analista Olban Valladares: Se tiene que pensar con el cerebro y no con el hígado

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Tener prudencia y pensar antes en la imagen de Honduras sugiere el analista Olban Valladares ante la tormenta política que han desatado los señalamientos contra el presidente Juan Orlando Hernández.

A continuación la entrevista que brindó a EL HERALDO.

¿Cómo manejar la situación actual de Honduras?

Con extrema prudencia, no se puede manejar por encima, no es con el hígado que tenemos que pensar, sino con la inteligencia del cerebro. Aquí no está en juego la imagen de un personaje, aquí no es solo un gobernante el que está poniendo su prestigio, aquí por encima de todo es Honduras. Cuando en el extranjero se habla de inversión se habla de inversión en Honduras, y no en el país de fulano de tal, tenemos que ver cómo defendemos nuestra imagen.

¿En qué situación está Juan Orlando Hernández?

Él tiene sobre sus espaldas la imagen, el peso de la prueba, debe buscar los caminos para que el nombre de él se aclare, la fiscalía en su documento no acusa, es una mención de manera indirecta, por eso tenemos que tener mucho cuidado en no adelantarnos, el hecho que seamos simpatizantes del Presidente o que no, no quiere decir que tenemos que olvidarnos del debido proceso y, sobre todo, de la presunción de inocencia. Una cosa es investigación, otra denuncia y otra muy diferente es una acusación.

¿En qué situación deja al gobierno todo este proceso?

El gobierno ya está bastante debilitado, aquí lo que puede venir es que la Fiscalía profundice la investigación, se formalice una acusación. Habría que ver cuál es dentro de la estrategia geopolítica de Estados Unidos donde cabría la extradición, que yo veo muy difícil porque hasta este momento no ha habido ningún presidente de América extraditado a Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico.

¿Internacionalmente las consecuencias son graves?

Esta noticia que ya circuló en el mundo frena cualquier intención de inversionistas extranjeros que hayan tenido pensado una incursión en Honduras, a nadie le interesa en el mundo hacer negocios con un país que sus autoridades están involucradas en actos de narcotráfico. Si la situación no se aclara nos pondrían medidas restrictivas, seguramente Trump suspendería los tratados de comercio y estaríamos incapacitados para hacer uso de la banca internacional, puede haber un boicot al turismo, las consecuencias son terribles.