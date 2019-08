JOH: Nasralla, Mel y Luis Zelaya deben renunciar a ser voceros de narcos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, calificó este lunes los señalamientos en su contra como "un intento de asalto al poder por parte de los narcotraficantes".

En conferencia de prensa, Hernández atribuyó su vinculación a dinero proveniente del narcotráfico a quienes se sienten afectados por las decisiones que ha impulsado desde que fue presidente del Congreso Nacional, y como mandatario.

Por ejemplo mencionó la aprobación de la extradición, la ley de lavado de activos y la de incautación de bienes como evidencia del trabajo en la lucha contra el narcotráfico.

El actual mandatario hondureño también retó a Manuel Zelaya Rosales y a otros políticos que muestren sus resultados en la lucha contra la narcoactividad.

"Lo que debe hacer Nasralla, Mel Zelaya y Luis Zelaya es renunciar a seguir siendo voceros de estos grupos criminales que están huyendo y que se sienten acorralados por el futuro que les espera en las cárceles de Estados Unidos", expresó Juan Orlando Hernández.

LEA: La conversación vía BlackBerry entre narcos que hunde a Tony Hernández

Narcotraficantes confabulados con políticos

Un documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York recoge las declaraciones del exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón quien señala al presidente Hernández, junto con Porfirio Lobo Sosa, de haber recibido dinero de drogas para financiar sus campañas políticas.

"Estos narcotraficantes están confabulados con políticos en Honduras, que si se ha demostrado que cuando estuvieron en el poder nunca hicieron nada para combatirlos, y otros políticos inescrupulosos que quieren aprovechar la coyuntura para lograr sus fines a toda costa", sentenció.

El presidente Juan Orlando Hernández durante la conferencia de prensa. Foto: Cortesía.

Hernández recalcó que en su gobierno se han efectuado 22 extradiciones, han sido destruidos 19 narcolaboratorios y se han inhabilitado 259 pistas. Asimismo, habló de la incautación de 18,733 kilogramos de cocaína y 500 bandas fueron desarticuladas.

Ante los señalamientos, el presidente Hernández señaló que "no me cabe la menor duda de que esta es una conspiración contra el único gobierno que ha convertido al país en una región hostíl para los narcotraficantes".



"Los que se opusieron a las extradiciones, a la depuración de la Policía, e incluso hablaron de legalizar la droga en Honduras o de negociar con las maras, son los mismos que hoy se ponen de lado de los narcotraficantes y hacen llamados públicos a salir a la calle", agregó.

Presidente Hernández: Es una venganza

Para el presidente Hernández, denominado en el informe como CC-4, la acusación no es más que el vivo deseo de un delincuente de vengarse de la persona que lo tiene huyendo de la justicia. Un intento de asalto al poder.



Las declaraciones de Alexander Ardón fueron publicadas en el contexto del juicio contra Tony Hernández, hermano del presidente, quien aduce que tiene un historial de vida de combate contra el narcotráfico, contrario a quien cuando estuvo en el poder no hizo nada.



"22 extraditados y 40 narcotraficantes entregados a la justicia norteamericana me avala a decir que es ilógico que esas declaraciones de una persona que se ha visto afectada directamente por decisiones de mi gobierno, puedan ser considerados como reales", agregó.

Vea además: En diez frases, así reacción JOH ante señalamientos de narcos