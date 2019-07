Agosto y septiembre serán meses críticos con casos de dengue en Honduras

Los médicos y las instalaciones físicas de los hospitales públicos no se dan abasto con el ingreso diario de pacientes afectados.

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras está a las puertas de entrar a los meses más críticos de la enfermedad del dengue.

Se trata de los meses de agosto y septiembre, donde se registran los picos más altos de la enfermedad viral que es causada por el zancudo Aedes aegypti. Lo anterior es con base en el histórico de casos registrados en los últimos años, según el canal endémico histórico.

EL HERALDO tuvo acceso a datos estadísticos de la Secretaría de Salud donde se registra un alto incremento de casos a partir de la semana epidemiológica número 32 hasta la semana 39.

En los últimos años durante ese período se han registrado 800 casos a nivel nacional por semana cuando venía de un máximo de 500 casos semanales en los meses anteriores.

Esto está relacionado porque son meses donde se registran lluvias, por la temporada de invierno. En caso de que el virus del dengue se comporte de esa misma forma este año, significaría que en la semana 32 (del 5 al 11 de agosto) los casos repuntarán aún más y por lo tanto el riesgo de muertes por la enfermedad incrementa.

Esa situación podría mantenerse hasta la semana 39 (del 23 al 29 de septiembre) si no se frena la epidemia. Sin embargo, la situación de este año es diferente porque no es endémico sino epidémico.

Cifra Más de un centenar de personas ha muerto por dengue, 54 confirmadas.

Precisamente la epidemia actual que atraviesa Honduras comenzó en agosto de 2018 y hasta el momento no se ha podido controlar. La epidemia que predomina desde el número de afectados ha sido alto en todos los meses y la temporada crítica podría extenderse aún más si no se eliminan los criaderos ni se realizan acciones de prevención. Este es un fenómeno atípico, ya que es la primera vez que una epidemia abarca dos años, 2018 y 2019.

“El problema no va a cambiar mientras no hagamos acciones, para que el dengue no sea un problema de salud pública debería haber menos de 5,000 casos por año y el único año que ha habido menos de 5,000 fue en 2013”, explicó a EL HERALDO un epidemiólogo que prefirió el anonimato.

El galeno señaló que como la epidemia viene desde 2018 bota toda la tradición histórica porque el país ya va ajustar un año y las autoridades de Salud no han hecho las acciones correctas para poder controlar la enfermedad.

“Eso se debe porque las acciones que hay que hacer no han sido técnicas, han sido políticas y eso aumenta la epidemia”, señaló el galeno.

Agregó que las personas que están manejando la epidemia no tienen el entrenamiento ni la formación para manejarla.

“El comportamiento del virus ya no es histórico, ya se rompió si venimos arrastrando una emergencia del año pasado es porque cuando se tuvo que hacer algo no se hizo, hay que incidir para parar las epidemias, si no se actúa lo que aumenta son los muertos”, detalló el experto.

A su vez, señaló que en cuatro semanas se podría controlar la epidemia.

“Hay dos cosas importantes que hay que hacer y son: educar al médico para que haga el diagnóstico a tiempo de dengue grave y que no mueran los pacientes y la otra es la eliminación sistémica masiva de criaderos de zancudos”, recomendó.

Agregó que cada semana se debe destinar un día a la eliminación masiva de criaderos a nivel nacional.

Por su parte, la epidemióloga y exministra de Salud, Roxana Araujo, señaló que las próximas seis semanas se incrementarán los casos de la enfermedad por lo que se debe tomar acciones de prevención.

Los pacientes que se presume que están infectados con dengue, cuyo vector es el Aedes aegypti, reciben asistencia.

Mortalidad

Un enorme vacío continúa dejando en las familias hondureñas el virus del dengue a nivel nacional. Los más vulnerables ante la picadura de un zancudo Aedes aegypti siguen siendo en su mayoría los menores de edad, pero toda la población está expuesta. Si usted en su casa no está tomando las medidas de prevención es responsable de que las muertes y los casos sigan aumentando.

Ayer se reportó la muerte de un niño de 12 años por sospecha de dengue grave en el municipio de Taulabé, en Comayagua. El menor era hijo de un pastor evangélico y fue identificado como Jafet López.

Asimismo, en la emergencia de pediatría del Materno Infantil falleció ayer a las 9:00 de la mañana un bebé de 22 días de nacido. El pequeño fue trasladado del Hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho.

Esas muertes aún están pendientes de confirmarse por laboratorio. Honduras es el primer lugar en incidencia de casos de Centroamérica.

