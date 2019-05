DEA investigó al Presidente de Honduras y gente cercana

NUEVA YORK, HONDURAS.- Documentos de una corte federal de Estados Unidos indican que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y algunos de sus asesores más cercanos se encontraban entre los objetivos de una investigación de la DEA, la agencia estadounidense antidrogas.



Sin embargo, no hay indicios de cargos en su contra.



Los documentos fueron presentados el martes en el Distrito Sur de Nueva York como parte de las peticiones previas al juicio en el caso de Juan Antonio Hernández, hermano del mandatario.



Un documento de julio 2015 es una solicitud para obligar a las empresas Apple, Google, Microsoft, Yahoo y AOL a proporcionar información de títulos de correos electrónicos, aunque no el contenido de estos, de varias cuentas.



Un vocero del distrito sureño se negó a comentar el jueves sobre la respuesta de la corte, pero surge la posibilidad de que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) tenga datos de correos electrónicos del presidente de Honduras, su hermana, uno de sus asesores más cercanos y el ministro de Seguridad Julián Pacheco.



De momento no se respondieron a las solicitudes para comentar al respecto.

