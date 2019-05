Una enfermera para 4,545 pacientes tiene Honduras

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En muchos hospitales regionales quienes asumen el papel de médico son las enfermeras y muchos otros centros están cerrados porque no hay personal.

En los hospitales públicos de las principales ciudades del país los estudiantes de medicina son los que llevan la carga de la alta demanda de atención.

La falta de profesionales para aliviar las enfermedades de los hondureños es un problema no solo de presupuesto. En muchos casos, el país no tiene a especialistas formados para atender enfermedades especiales y los que están no se dan abasto.

La Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud califica como alta la brecha de recurso humano para la prestación de servicios en los hospitales o unidades de salud.

Fondos La Comisión está demandando un presupuesto de 82.3 millones de lempiras para comprar ambulancias y distribuirlas en la red de hospitales a nivel nacional.

Datos del informe presentados por la Comisión, en poder de EL HERALDO, hacen una comparación de la media internacional de los profesionales de la salud, médicos y enfermeras que se necesitan.

En el caso de los profesionales de la salud, es decir, especialistas, la carencia es alta, porque la media internacional es de 25 por cada 10,000 habitantes, es decir, 400 pacientes por médico.

Pero en Honduras apenas hay 16 profesionales de la salud por cada 10,000 habitantes, es decir, cada uno debe atender a 625 personas.

Lo anterior significa que existe un déficit de nueve especialistas por cada 10,000 habitantes.

La falta de estos médicos la sufren miles de pacientes a nivel nacional, tanto de los hospitales públicos como del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

La gente sigue sufriendo por las citas prolongadas, la falta de medicamentos y por una atención digan.

Las citas para ver un especialista en el Hospital Escuela (HE), en el Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula, o en el IHSS tardan entre tres y cuatro meses.

Mientras que la gente pobre de las aldeas más remotas del país tiene que viajar a las principales ciudades, debido a que no hay médicos con especialidad que los vea cerca de sus comunidades.

Otro problema son los cirujanos, que son pocos y eso aumenta la mora quirúrgica que de 6,000 casos bajó en un 25%, según anunció ayer la Comisión.

En cuanto a médicos generales, la media internacional es de 18.5 por cada 10,000 habitantes, que son 540.5 pacientes por cada doctor.

En el país existen 13.8 médicos por cada 10,000 habitantes, es decir 724 pacientes por cada doctor, o sea 184 más que los parámetros internacionales.

Las falencias se agravan en el sector de la enfermería, donde la falta de personal es muy alto según el informe.

La media internacional es de 14.1 enfermeras por cada 10,000 habitantes, es decir 709.2 personas por cada enfermera. En la red pública de Honduras la media apenas es de 2.2 enfermeras por cada 10,000 habitantes, o sea, que cada enfermera debe atender a 4,545.5 pacientes, es decir 3,836.2 más que lo recomendado.

Para solventar un poco la falta de personal, la Comisión recomendó a la Secretaría de Salud (Sesal) contratar a 1,504 personas, entre médicos, especialistas, enfermeros y técnicos.

Presupuesto

El salario mensual para este personal sería de 495.4 millones de lempiras, que suman más de 5,900 millones de lempiras.

En la actualidad, para solucionar parte de los problemas de personal y equipamiento, la comisión solicitó 1,199.4 millones de lempiras.

Pero la respuesta debe ser integral, por lo cual también demandaron 1,623.3 millones de lempiras para el pago de deudas que se vienen arrastrando desde el año 2011.

Para solucionar el déficit del presupuesto de 2019 se requieren 1,264.1 millones de lempiras.

Mientras que para enfrentar el proceso de transformación del sistema de salud nacional se ocupan 312.4 millones de lempiras.

Solo en la actualidad, el sistema sanitario del país urge de 4,399.4 millones de lempiras, pero la pregunta es de dónde saldrán estos recursos.

La titular de la Sesal, Alba Consuelo Flores, aseguró que una comisión está trabajando en detectar los recursos que demanda la Comisión, pero ya se va a cumplir un mes desde que presentaron el informe al Poder Ejecutivo y no hay respuestas concretas.

EL HERALDO consultó ayer a directores de algunos centros asistenciales del país sobre sus principales carencias y afirmaron que son personal, insumo, infraestructura y equipo.

En la actualidad por lo menos el cuadro básico de medicamentos lo ha logrado entregar la Sesal.

Flores aseguró que el problema del déficit no se va a resolver de la noche a la mañana, pero ya se está contratando a 470 personas para ir avanzando en este proceso.

Julieta Castellanos, integrante de la Comisión de Salud, destacó que en el país hay un enorme problema de salud que debe resolverse.

La Comisión ya estableció un plan dividido en cuatro fases para ir solucionando la crisis sanitaria.

La primera es establecer un gran pacto en salud, subsanar los problemas de la Sesal, tener un mecanismo adecuado de planificación, mejorar la infraestructura y fortalecer la gestión de recursos humanos.

La segunda fase esta orientada en fortalecer la capacidad de gobernanza y rectoría del sistema por la Sesal y mejorare el sistema.

La tercera fase se orienta a darle seguimiento al trabajo realizado y la cuarta y última fase es darle sostenibilidad a lo que se está haciendo.

Pamela Molina, integrante de la Comisión, aseguró que lo importante es contratar personal capacitado, que entre al sistema sin injerencias políticas, sino que por sus capacidades para darle atención a los pacientes.

Confió que hasta el momento no les han dicho qué presupuesto les pondrían dar, pero lo importante es arrancar con este proceso mediante un gran diálogo.

Los trabajadores deben ir orientados en atender a las 20 regiones sanitarias donde hay 28 hospitales con más de 2,000 unidades de extensión primaria, precisó.