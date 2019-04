Bono agrícola será entregado en postrera a 89 mil familias productoras

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno destinará alrededor de 92 millones de lempiras en bonos agrícolas para beneficiar a pequeños productores pero, como ocurrió en el pasado, este incentivo a la producción será efectivo en el ciclo de postrera.



El plan de apoyo beneficiará a unos 89 mil productores jefes de familia poseedores de pequeñas parcelas que en su mayoría están en laderas, según fuentes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).



La partida adicional para la compra de estos insumos agrícolas será aprobada por el Congreso Nacional a solicitud del Ejecutivo que la enviará a mediados de año antes de que inicie el período de postrera que se caracteriza por el cultivo mayoritario de frijol.



Según estimaciones oficiales, en la etapa de primera (siembras de abril o mayo) se cosecha un 80% de maíz y un 20% de frijol, mientras que en postrera (septiembre en adelante) estas cifras se reinvierten: 80% frijol y un 20% maíz.



De acuerdo a las proyecciones de la SAG, para este año la idea es cultivar unos 12 millones de quintales de maíz que se sumarían a 2.9 millones de frijol; 1.8 millones de arroz y unos 46 mil de sorgo, que se produce generalmente el sur.



El plan contempla sembrar 495 mil manzanas de maíz, 241 mil de frijol, 28 mil de arroz y 30 mil de sorgo. En este último rubro el país ha sido históricamente deficitario y huérfano de políticas públicas que incentiven el cultivo que satisfaga la demanda nacional y encare el monopolio de la importación.



¿En qué consiste el bono?

El bono agrícola consistirá en un quintal de fertilizante 12-24-12 al que se le sumarán 25 libras de maíz o frijol.



El gobierno dará este incentivo en la segunda cosecha del año porque generalmente es cuando los productores tienen menos problemas de sequía. Sin embargo, en este época a veces afrontan las consecuencias de abundantes lluvias que provocan inundaciones y pérdidas en sus cultivos.



Para ser partícipes del programa, sus potenciales beneficiarios deberán ser parte de una asociación de productores que usualmente se organizan en sus comunidades y cuya lista es remitida a la SAG que distribuirá los insumos a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta).



Las organizaciones campesinas también serán incluidas en el paquete de apoyo, según las fuentes consultadas en la SAG.



La presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas (Cococh), Paulina Bejarano, dijo que si los productores recibieran el bono en el ciclo de primera sería de mucho provecho porque es cuando se cultiva la mayor cantidad de maíz.



Además, hubiese sido un incentivo para sembrar en las fechas que anunció el ministro de Agricultura, Mauricio Guevara, porque “la gente solo por la convocatoria no se va a motivar”.



La politización

Los responsables de distribuir el bono tienen instrucciones precisas de no permitir la politización. En el pasado hubo casos en que los diputados y alcaldes elaboraban listados según sus conveniencias políticas.



Muchos campesinos quedaban al margen de los beneficios por el delito de pertenecer a otros partidos.



Los proveedores

Hasta ahora, el gobierno no ha anticipado el mecanismo que utilizará para la compra de los 89 mil bonos que serán distribuidos en postrera, los cuales absorberán unos 92 millones de lempiras a razón de 1,033.70 cada uno.



En otras ocasiones las compras se sometieron a licitación con la presencia de las principales empresas proveedoras de insumos agrícolas.



Estos procesos fueron coordinados por el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).



El año pasado, el Bono de Solidaridad Productiva fue ejecutado “con fondos del Fideicomiso de Inversión para la Reactivación del Sector Agrícola (FIRSA) y administrado por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi)”, según la información oficial divulgada en su momento.



El bono fue instituido durante la administración de Manuel Zelaya Rosales con el nombre de “bono tecnológico”.