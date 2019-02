El Ministerio Público amplía la lista de delitos contra “Mi Rosa”

La ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo junto a su cuñado y su exsecretario son acusados por cometer varios delitos.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de admitirse 21 nuevos medios de prueba en el juicio que se le sigue a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, el Ministerio Público (MP) amplió el viernes la lista de delitos en contra de los acusados.



A la esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa se le señala en al menos 12 delitos, “tres delitos de malversación de caudales públicos, ocho delitos de fraude a título de autora y también por el delito de lavado de activos’, informó Lucía Villars, portavoz de la Corte Suprema de Justicia.



Anteriormente se le imputaban seis delitos de fraude a título de autora, por lo que en la audiencia de el viernes el MP le sumó dos más de la misma naturaleza.



Además, su cuñado Mauricio Mora está acusado de ocho delitos de fraude y asociación para el lavado de activos como cooperación en el concurso real.



Mientras, contra Saúl Escobar, exsecretario de Rosa Elena, se formalizó la acusación por ocho delitos de prueba, participación cooperante necesaria y lavado de activos a título de cooperante.



A los tres se les acusa por el presunto desvío de 16 millones de lempiras, en el caso conocido como “Caja chica de la dama”.



Ayer, en el quinto día del juicio que inició el lunes y luego de cuatro días de discutir sobre las nulidades, incidentes y nuevos elementos de prueba, este entró a evacuación de los medios de prueba.



Suspensión del juicio

Debido a que el Ministerio Público le imputa otros dos delitos de fraude a título de autora, el juez que conoce el caso determinó suspender el juicio y reanudarlo el 11 de marzo, con el objetivo de que la defensa conozca el caso y presente los recursos que establece la ley.



Los jueces del Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción habían admitido un total de 21 nuevos medios de prueba, 11 que fueron propuestos por el Ministerio Público y 10 de la defensa de los imputados.



Más de una docena de medios de pruebas fueron desestimados por los jueces, entre ellos el testimonio del exadministrador de la Casa Presidencial, Wilfredo Cerrato Durón, y unas auditorías forenses, por considerar que eran inútiles e impertinentes en

el proceso.



Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, apoderado legal de Mauricio Mora, consideró la acusación como “una aberración jurídica que no tiene pies ni cabeza”.



La ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo fue capturada el 28 de febrero de 2018 y enviada a prisión, donde cumplirá un año, después de que en 2017 se le acusara de supuestamente traspasar dineros de una cuenta de la Casa Presidencial a una personal, cuando faltaban cuatro días para que su esposo, el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa, concluyera su mandato.



Su captura, lo mismo que la de su cuñado Mauricio Mora, se produjo después de una investigación realizada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), y que trabaja en conjunto con el Ministerio Público.